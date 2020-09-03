Песков ответил на заявление о фальсификации слов Меркель о Навальном

Дмитрий Песков (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации выступления Ангелы Меркель.

Представитель Кремля отметил, что Лукашенко не представил никаких свидетельств.

«Он лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Ранее Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске сказал, что его спецслужбы перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального. По его словам, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального являются фальсификацией.



«Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка, <...> мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — заявил Лукашенко.

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