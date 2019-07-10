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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Протесты в Грузии ,   Сделано для агрегаторов 
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СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина

Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгии Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

«Сейчас ей уже около 80 лет. Она была первой телеведущей в стране. Красивая женщина с очень хорошо поставленной дикцией... Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал Гвритишвили.

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По его словам, Габунию он видел только по телевидению и как серьезного журналиста не воспринимает. «Как ведущий он из себя ничего не представляет. Да, он затрагивает темы, которые устраивают оппозицию, поэтому и рейтинги у программы высокие. Не стоит забывать, что «Рустави 2» очень политизированный канал», — добавил член союза Грузин.

Телеведущий канала «Рустави 2» Георгий Габуния 7 июля в эфире программы «Постскриптум» на русском языке нецензурно обратился к президенту России Владимиру Путину. В своем обращении он оскорбил покойных родителей российского президента.

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Матвиенко назвала омерзительной провокацией мат в адрес Путина в Грузии

Власти Грузии осудили выступление Габунии. В частности, президент Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника «Рустави 2» оскорбительным и «направленным против страны». Грузинский премьер Мамука Бахтадзе счел поведение ведущего провокацией и попыткой дестабилизации. Руководство «Рустави 2» принесло извинения за прозвучавшее в эфире заявление, но отказалось увольнять журналиста.

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МИД Грузии поддержал позицию Путина по санкциям

Путин, комментируя оскорбления журналиста в свой адрес, заявил, что не считает нужным возбуждать уголовное дело против Габунии после его слов. Президент также выступил против введения санкций в отношении Грузии.

В середине июня в Тбилиси произошел инцидент с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассоциации православия Сергея Гаврилова. В ходе заседания ассамблеи он занял кресло спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе. Этим возмутились представители грузинских оппозиционных партий. Они потребовали провести досрочные парламентские выборы и отправить в отставку Кобахидзе. Он покинул эту должность на следующий день.

На фоне сложившейся ситуации президент России запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Также Минтранс ввел запрет на полеты авиакомпаний из Грузии в Россию.

Теги: Владимир Путин, телевидение, журналист, Россия - Грузия
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