Президент Грузии обратилась к Москве с просьбой игнорировать провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором, в том числе, попросила российские власти не вести эскалацию конфликта и игнорировать провокации радикалов. Конспект ее заявления опубликован на сайте президента.

«Призываю руководство России избегать эскалации [конфликта]. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию «радикальных» сил, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — сказала Зурабишвили.

Запись в facebook пользователя სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili

Президент также обратилась к политическим силам внутри Грузии, которые «вольно или невольно дестабилизируют страну». Она отметила, что некоторые из них «своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами».

Зурабишвили, кроме прочего, обратилась к гостям страны, отметив, что Грузия исторически является символом терпимости и не допустит, чтобы нарушили эту традицию. «Даже в самые напряженные периоды в стране не было никаких инцидентов, которые угрожали бы иностранным гражданам и гостям, проживающим в Грузии. И так будет продолжаться », — заключила президент.