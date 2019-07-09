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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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Президент Грузии обратилась к Москве с просьбой игнорировать провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с обращением, в котором, в том числе, попросила российские власти не вести эскалацию конфликта и игнорировать провокации радикалов. Конспект ее заявления опубликован на сайте президента.

«Призываю руководство России избегать эскалации [конфликта]. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию «радикальных» сил, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям», — сказала Зурабишвили.

Запись в facebook пользователя სალომე ზურაბიშვილი / Salome Zourabichvili

Президент также обратилась к политическим силам внутри Грузии, которые «вольно или невольно дестабилизируют страну». Она отметила, что некоторые из них «своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами».

Зурабишвили, кроме прочего, обратилась к гостям страны, отметив, что Грузия исторически является символом терпимости и не допустит, чтобы нарушили эту традицию. «Даже в самые напряженные периоды в стране не было никаких инцидентов, которые угрожали бы иностранным гражданам и гостям, проживающим в Грузии. И так будет продолжаться », — заключила президент.

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Обострение отношений между Россией и Грузией началось после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в Тбилиси. В городе начались протесты, участники заявляли об оккупации Грузии Россией. Президент России Владимир Путин с 8 июля отменил авиасообщение с Грузией, объяснив это угрозой для российских туристов. Запрет будет действовать, пока ситуация в стране не стабилизируется, добавили в Кремле.

Новый виток конфликта начался после того, как ведущий телеканала «Рустави 2» Геогрий Габуния начал программу P.S. с нецензурной брани в адрес Путина и его умерших родителей. Руководство страны раскритиковало эту выходку, назвав ее провокацией. Администрация канала принесла извинения, но уволить ведущего отказалась. Его отстранили от работы на два месяца.

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Теги: Грузия, провокации, радикалы, конфликт
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