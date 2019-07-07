Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов

Власти Грузии осудили мат в адрес Путина в эфире одного из телеканалов

Руководство «Рустави 2» признало, что нецензурная брань неприемлема

Руководители Грузии осудили мат в адрес президента России Владимира Путина, который прозвучал в программе оппозиционного телеканала «Рустави 2». Как сообщает агентство «РИА Новости», президент страны Саломе Зурабишвили назвала выступление сотрудника телеканала оскорбительным и провокационным.

«В любом случае, это действие направлено против страны. Он (сотрудник «Рустави 2») позволил себе то, что не позволено Грузии», - заявила президент.