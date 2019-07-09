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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
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«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста

Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен. Об этом заявил гендиректор грузинского телеканала Ника Гварамия в эфире канала «Громадьске».

По его словам, цель Габунии была «легитимная», однако он выбрал неправильную форму подачи. Руководство канала считает это неприемлемым, поэтому отстранило Габунию на два месяца от эфира, однако после этого срока он вернется к работе.

Общество
Грузинского ведущего отстранили от работы за мат в адрес Путина

Телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния 7 июля начал программу P.S. с нецензурных высказываний на русском языке в адрес Путина и его покойных родителей. Руководство канала принесло извинения за поведение сотрудника, однако тогда Гварамия сообщил, что телеканал «разделяет отношение Георгия Габунии к России».

Власти Грузии осудили высказывание ведущего. Президент Саломе Зурабишвили сочла выступление журналиста «направленным против страны», а премьер Мамука Бахтадзе назвал его поведение провокацией.

Теги: Грузия, Владимир Путин
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