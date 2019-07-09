МИД Грузии поддержал позицию Путина по санкциям

МИД Грузии приветствует нежелание Владимира Путина вводить санкции против страны. Об этом заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, передает телеканал «Имеди».

Он назвал позицию российского президента правильной. Залкалиани отметил, что грузинские власти считают провокацией заявления из Тбилиси в отношении России.

9 июля все фракции Госдумы утвердили документ, который рекомендует правительству рассмотреть возможность введения санкций в отношении Грузии. Путин выступил против ограничений, кабин в ответ нижней палате указал на эту позицию президента. В Госдуме тем не менее заявили, что не изменили свою позицию.

Предложение о санкциях поступило после программы грузинского тележурналиста на канале «Рустави 2», где он нецензурно отзывается о Путине и его покойных родителях.