Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,80 +0,11 EUR Бирж. 71,49 +0,12 Brent 64,04 -0,81% USD Нал. 64,24 63,31 EUR Нал. 72,01 71,05 USD ЦБ 63,77 -0,10 EUR ЦБ 71,46 -0,24 EUR/USD 1,1203 -0,0007 BTC/USD Бирж. 12 348,00 +31,00 IMOEX 2 820,39 -0,08% RTSI 1 392,55 -0,50% DJIA 26 690,33 -0,43% Nasdaq 8 062,64 -0,44%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $76 (+18,69%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
BRENT $76 (+18,69%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 12:19
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 71,46 (-0,24) Quote, 12:19
Журналист из Грузии назвал автора оскорбительного монолога в адрес Путина Общество, 16:39 Правительство указало Думе на позицию Путина по антигрузинским санкциям Политика, 16:38 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 16:34 Почему россияне могут потерять доступ к зарубежным криптобиржам Крипто, 16:33 Суд освободил из-под домашнего ареста активиста «Голоса» Общество, 16:24 Синоптики предупредили о снижении урожая гречки Общество, 16:15 Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников Общество, 16:09 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 16:03 Путин выступил против уголовного дела в отношении журналиста «Рустави 2» Политика, 16:03 Умер бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа Общество, 16:01 Лев, ангел и космонавт: угадайте здание по архитектурной детали Недвижимость, 15:53 СМИ узнали о желании «Марселя» арендовать Дзюбу Спорт, 15:52 Генпрокуратура заявила о сокращении числа экстремистских дел в России Общество, 15:50 Госдума упростила получение соцподдержки для инвалидов Общество, 15:45
Политика ,  
0 
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста также не нужно, считает Владимир Путин. «Много чести», — прокомментировал он эту идею

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала, передает «РИА Новости».

«Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул», — сказал президент.

Он также сообщил, что не считает необходимым возбуждать против тележурналиста уголовное дело об оскорблении власти. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.

Политика
Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии

Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину. В своем обращении он использовал нецензурные выражения.

Из-за этого эпизода депутаты Госдумы предложили правительству ввести санкции против Грузии, ограничив поставки вина, минеральной воды и денежные переводы в эту страну. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты считают недопустимыми оскорбления в адрес России, угрозы в адрес граждан и оскорбления в адрес президента.

Ранее поведение журналиста осудили грузинские официальные лица, а возле здания телеканала прошли протесты, участники которых требовали от Габунии извинений в адрес президента России. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выступила с обращением, в котором в том числе попросила российские власти не вести эскалацию конфликта и игнорировать провокации радикалов.

Политика
Президент Грузии обратилась к Москве с просьбой игнорировать провокации

Телеканал на два месяца отстранил от работы оскорбившего президента России журналиста, однако после этого Габуния вернется на работу.

Обострение в отношениях между Грузией и Россией произошло в июне, после инцидента с депутатом Госдумы и главой Межпарламентской ассамблеи православия Сергеем Гавриловым. Во время заседания парламента в Тбилиси он сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство оппозиции. В грузинской столице прошла волна протестов, участники которых выкрикивали в том числе и антироссийские лозунги.

После этого президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию с 8 июля, а туроператорам рекомендовали воздержаться от продажи туров в эту страну. Временный запрет введен также на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин
Материалы по теме
Дума рекомендовала правительству предложить Путину санкции против Грузии
Политика
Саакашвили раскритиковал обругавшего Путина матом грузинского ведущего
Политика
Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter