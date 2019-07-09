Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста также не нужно, считает Владимир Путин. «Много чести», — прокомментировал он эту идею

Президент России Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из-за мата в свой адрес со стороны ведущего местного телеканала, передает «РИА Новости».

«Я бы не стал это делать [вводить санкции против Грузии] из уважения к грузинскому народу, мало ли кто что ляпнул», — сказал президент.

Он также сообщил, что не считает необходимым возбуждать против тележурналиста уголовное дело об оскорблении власти. «Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.