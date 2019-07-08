Кремль счел мат в адрес Путина в эфире большим позором для грузин

Вечером в воскресенье, 7 июля, ведущий «Рустави 2» Геогрий Габуния во время итоговой еженедельной программы обратился на русском языке к Владимиру Путину, используя в своей речи нецензурную брань

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оскорбление Владимира Путина нецензурными словами в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» является «большим позором для грузин». Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

Официальный представитель российского лидера отметил, что в последние дни в Грузии наблюдаются «все новые и новые обострения русофобских припадков». Их причиной Песков назвал нежелание и неготовность властей «приструнить экстремистски настроенных молодчиков». Тем не менее он обратил внимание на то, что все грузинское руководство уже осудило поступок ведущего.

«Конечно, мы считаем их абсолютно неприемлемыми и осуждаем. <...> Подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то желающим еще более осложнить грузинско-российские отношения и будь оно последствием безумия абсолютного, конечно же, это недостойно грузинского народа. <...> Это большой позор для грузин», — заключил пресс-секретарь.

Днем ранее, 7 июля, ведущий итоговой еженедельной программы P.S. на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире обратился на русском языке к президенту Владимиру Путину. В своей речи он использовал нецензурные выражения. После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой потребовали извинений за прозвучавшие высказывания, а также закрытия канала. Спустя несколько часов митинг завершился, однако ее участники пообещали продолжить протесты.