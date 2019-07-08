Матвиенко назвала омерзительной провокацией мат в адрес Путина в Грузии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии в эфире телеканала «Рустави 2» «омерзительной, циничной, недостойной провокацией», сообщило «РИА Новости».

«Такое недопустимо в человеческих отношениях, я не говорю уже о другом», — отметила Матвиенко.

В воскресенье, 7 июля, ведущий еженедельной программы «P.S.» на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния высказался на русском языке о российском президенте Владимире Путине и его покойных родителях с использованием нецензурной брани.

Вечером того же дня вещание телеканала было прервано в связи с акцией протеста, проходившей возле здания телекомпании. Протестующие требовали закрытия канала и официальных извинений со стороны ее руководства и Габунии. Вещание «Рустави 2» было возобновлено утром 8 июля.