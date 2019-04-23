Половина россиян поддержали помощь французам в восстановлении Нотр-Дама

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,80 -0,02 EUR Бирж. 71,74 -0,09 Brent 74,28 +0,26% USD Нал. 64,25 63,41 EUR Нал. 72,27 71,35 USD ЦБ 63,79 -0,17 EUR ЦБ 71,72 -0,20 EUR/USD 1,1243 -0,0013 BTC/USD Бирж. 5 590,30 +172,50 IMOEX 2 591,74 +0,27% RTSI 1 279,68 +0,32% DJIA 26 511,05 -0,18% Nasdaq 8 015,27 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+20,96%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+20,96%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 63,79 (-0,17) Quote, 22 апр, 14:01
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 71,72 (-0,2) Quote, 22 апр, 14:01
Половина россиян поддержали помощь французам в восстановлении Нотр-Дама Общество, 10:57 Овечкина удалили до конца игры в Кубке Стэнли за аплодисменты судье Спорт, 10:55 Курс ATOM поднялся на 6982% с момента ICO Крипто, 10:54 Назарбаев сообщил о трехлетней подготовке к уходу с поста президента Политика, 10:43 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 10:43 Умер великий герцог Люксембурга Жан Общество, 10:40 Минск приостановил экспорт светлых нефтепродуктов из-за российской нефти Экономика, 10:36 Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров Общество, 10:35 Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию осужденных журналистов Reuters Общество, 10:15 Почему ретейл-апокалипсис миновал «деревенскую» торговую сеть — Bloomberg Pro, 10:15 Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер» Финансы, 10:08 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 10:06 Bitcoin установил рекорд года: что будет с курсом дальше Крипто, 10:01 Новый Highlander: опции, моторы и другие подробности Авто, 10:00
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
0 
Половина россиян поддержали помощь французам в восстановлении Нотр-Дама

Более половины россиян (51%) считают, что Россия должна помочь Франции с восстановлением собора Парижской Богоматери после пожара. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, размещенные на сайте организации.

Противоположную точку зрения высказали 44% респондентов, еще 5% затруднились ответить.

Общество
Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

О необходимости принять участие в восстановлении чаще других говорили россияне старше 60 лет (63%). Меньше всего одобряют помощь Франции 25–34-летние респонденты (56%).

Причиной возгорания, по мнению 56% опрошенных, оказался несчастный случай. Еще 26% считают, что Нотр-Дам подожгли.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

​Опрос проводился 20 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Пожар в соборе произошел вечером 15 апреля. Пламя не удавалось потушить около 12 часов, в результате обрушился шпиль и сгорело две трети крыши здания, однако основную конструкцию собора и реликвии удалось спасти.

Фотогалерея 
Руины для фундамента: как восстановили разрушенные памятники архитектуры

Криминалисты заявили, что причиной возгорания, вероятно, стали проблемы с электрикой. CNN со ссылкой на источник в прокуратуре сообщил, что это не единственная версия, которую рассматривает следствие. По мнению настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове, причиной пожара мог стать «компьютерный сбой».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор необходимо восстановить за пять лет, для сбора средств на реставрацию он объявил фандрайзинговую кампанию.

Общество
На реставрацию Нотр-Дама уйдет до 15 лет и сотни миллионов евро

Готовность выделить средства выразили ряд представителей бизнеса. Компания Total пожертвовала €100 млн, еще €200 млн пообещали предоставить семья французского бизнесмена Бернара Арно и группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), также пожертвование пообещали сделать глава Apple Тим Кук и другие бизнесмены. Только за первый день сборов поступили пожертвования в €1 млрд.

Президент России Владимир Путин заявил, что «российские компании, которые работают во Франции или вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться». Глава государства также предложил направить во Францию российских специалистов. Кремль также выражал готовность передать в Париж древесину, а глава Сбербанка Герман Греф допускал возможность создания фонд для сбора пожертвований.

Теги: Опрос, ВЦИОМ, Нотр-Дам, Париж, Помощь
Материалы по теме
Министр заявил о почти полном спасении Нотр-Дама от риска разрушения
Общество
Настоятель Нотр-Дама предложил построить рядом с ним временный собор
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter