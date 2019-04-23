Половина россиян поддержали помощь французам в восстановлении Нотр-Дама

​Опрос проводился 20 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек.

Пожар в соборе произошел вечером 15 апреля. Пламя не удавалось потушить около 12 часов, в результате обрушился шпиль и сгорело две трети крыши здания, однако основную конструкцию собора и реликвии удалось спасти.

Криминалисты заявили, что причиной возгорания, вероятно, стали проблемы с электрикой. CNN со ссылкой на источник в прокуратуре сообщил, что это не единственная версия, которую рассматривает следствие. По мнению настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове, причиной пожара мог стать «компьютерный сбой».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор необходимо восстановить за пять лет, для сбора средств на реставрацию он объявил фандрайзинговую кампанию.

Готовность выделить средства выразили ряд представителей бизнеса. Компания Total пожертвовала €100 млн, еще €200 млн пообещали предоставить семья французского бизнесмена Бернара Арно и группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), также пожертвование пообещали сделать глава Apple Тим Кук и другие бизнесмены. Только за первый день сборов поступили пожертвования в €1 млрд.

Президент России Владимир Путин заявил, что «российские компании, которые работают во Франции или вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться». Глава государства также предложил направить во Францию российских специалистов. Кремль также выражал готовность передать в Париж древесину, а глава Сбербанка Герман Греф допускал возможность создания фонд для сбора пожертвований.