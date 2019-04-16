Греф предложил создать фонд для восстановления Нотр-Дама

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать фонд для сбора денег на восстановление частично сгоревшего французского собора Нотр-Дам де Пари, передает корреспондент РБК.

«Нотр-Дам — это не французский памятник, это общемировое сокровище. И невольно хочется помочь. Мы готовы, но будем ждать, если попросят французские власти», — заявил Греф и добавил, что банк по запросу из Парижа может создать фонд, куда можно будет перечислять деньги.

Он также отметил, что многие люди наверняка согласятся принять финансовое участие в восстановлении собора. Кроме того, Греф выразил уверенность в востребованности российских специалистов для реконструкции Нотр-Дама.

Собор Нотр-Дам-де-Пари загорелся вечером 15 апреля. На тушение пожара ушло более 12 часов, в процессе пострадали двое полицейских и пожарный. Из-за возгорания обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша здания, однако корпус собора уцелел. По последним данным прокуратуры Парижа, основная версия возникновения пожара — несчастный случай.