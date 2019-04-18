Руины для фундамента: как восстановили разрушенные памятники архитектуры

Кельнский собор, Германия

Строительство кафедрального собора Святого Петра в Кельне началось в XIII веке. Первый этап возведения готического храма начался в 1248 году. В 1437 году собор был достроен. В 1842–1880 годах прусские архитекторы перестроили неф храма, а также добавили несколько башен. После реконструкции XIX века его высота достигла 157,4 метра, что сделало его на тот момент самым высоким зданием мира.

Во время Второй мировой войны британская авиация регулярно совершала налеты на Кельн. К 1945 году в городе было разрушено 95% построек. Кафедральный собор не был уничтожен полностью, но серьезно пострадал — в него попало 14 авиационных бомб