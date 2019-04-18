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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Руины для фундамента: как восстановили разрушенные памятники архитектуры

15 апреля в парижском соборе Нотр-Дам произошел пожар. За 12 часов пламя уничтожило крышу и купол средневекового готического храма, но не нанесло критических повреждений каркасу и стенам. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что одна из главных достопримечательностей страны будет восстановлена в течение пяти лет. История знает множество случаев, когда реставраторы возвращали к жизни здания, которые получали гораздо б​óльшие повреждения, чем Нотр-Дам. Самые известные случаи восстановления разрушенных архитектурных шедевров — в подборке РБК
Храм Митры в Гарни, Армения
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

Языческий храм Митры (языческое божество, связанное с согласием. — РБК) был возведен в горной деревне Гарни во второй половине I века н.э. Позднее рядом с ним построили каменную цитадель, которая стала резиденцией армянских царей. Когда Армения приняла христианство, в стране снесли все языческие храмы, но гарнийский чудом уцелел. В 1679 году в Армении произошло землетрясение, эпицентром которого стали окрестности Гарни. Храм и крепость были разрушены

Фото: Иван Сазыкин / Фотобанк Лори

В 1949 году археологи провели масштабные раскопки архитектурного комплекса Гарни. Восстановление началось в 1968 году, и завершилось в 1975-м. Советские архитекторы и реставраторы перестроили храм из его оригинальных частей, которые были обнаружены в ходе раскопок. Дворец армянских царей так и не был восстановлен

Кельнский собор, Германия
Кельнский собор в 1945 году
(Фото: AP)

Строительство кафедрального собора Святого Петра в Кельне началось в XIII веке. Первый этап возведения готического храма начался в 1248 году. В 1437 году собор был достроен. В 1842–1880 годах прусские архитекторы перестроили неф храма, а также добавили несколько башен. После реконструкции XIX века его высота достигла 157,4 метра, что сделало его на тот момент самым высоким зданием мира.

Во время Второй мировой войны британская авиация регулярно совершала налеты на Кельн. К 1945 году в городе было разрушено 95% построек. Кафедральный собор не был уничтожен полностью, но серьезно пострадал — в него попало 14 авиационных бомб

Фото: Михаил Марковский / Фотобанк Лори

Восстановление собора началось сразу после войны, и к 1956 году основные повреждения были устранены. Но реставрация продолжается до сих пор
 

Кинкаку-дзи — Золотой храм в Киото, Япония
Фото: this.kiji.is

Буддийский храм Кинкаку-дзи был построен в 1397 году. Изначально он возводился как резиденция для сегуна Асикаги Есимицу, но после его смерти было передано дзэн-буддийским монахам. Трехуровневый храм был покрыт листами чистого золота, а внутри хранилась ценная статуя Будды Авалокитешвары, а также другие реликвии. Кинкаку-дзи не пострадал во время Второй мировой войны, но был уничтожен через пять лет после ее окончания. В 1950 году страдающий психическим расстройством монах Хаяси Дзёкан поджег храм. Огонь полностью разрушил преимущественно деревянную постройку вместе со всеми святынями, которые хранились внутри. Эта история легла в основу романа японского писателя Юкио Мисимы «Золотой храм»

Фото: DPA / ТАСС

Уже к 1955 году Кинкаку-дзи был полностью восстановлен силами японского правительства и местных предпринимателей. Это стало возможным благодаря точным чертежам, которые сохранились с последней реставрации храма, проведенной в XIX веке
 

Храм Христа Спасителя, Россия
Храм Христа Спасителя, 5 декабря 1931 года
(Фото: ТАСС)

Указ о строительстве храма Христа Спасителя издал еще Александр I после победы в Отечественной войне 1812 года. По первому проекту храм собирались строить на Воробьевых горах, но из-за проблем почвы место признали неподходящим. В 1832 году Николай I утвердил новый проект храма на Волхонке. Строительство было закончено только в 1883 году. Новая церковь быстро стала одним из главных символов дореволюционной Москвы, а также самой большим храмом в России.

В 1931 году храм был взорван по приказу советского правительства. На месте храма Христа Спасителя предполагалось возвести Дворец Советов, который должен был стать самым грандиозным строением сталинской эпохи. Но из-за начала Великой Отечественной войны проект был отменен. В 1960 году фундамент Дворца Советов, который успели заложить перед войной, превратили в бассейн «Москва»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В 1994 году правительство Москвы инициировало воссоздание храма. Строительство заняло 5,5 года. В 1999 году церковь была открыта для посетителей

Старый мост в Мостаре, Босния и Герцеговина
Старый мост в 1994 году
(Фото: Kevin Weaver / Getty Images)

Каменный мост через реку Неретву в боснийском Мостаре был построен в 1556 году архитекторами Османской империи. Исторически город Мостар был разделен на две общины — католическую хорватскую и мусульманскую боснийскую, и границей между ними выступала река. Мост символически превращал два сообщества в единый город. Уникальный арочный мост стал одним из главных шедевров османского строительства в Европе и был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мост был уничтожен в 1993 году, во время хорватско-боснийской войны. Он выдержал несколько крупных артиллерийских обстрелов, но рухнул, когда войска самопровозглашенной хорватской республики Герцег-Босна целенаправленно расстреляли его из танков. Одним из военных, отдавших приказ об уничтожении моста, был начальник штаба армии Герцег-Босны Слободан Праляк. В 2017 году он умер, выпив яд во время заседания Гаагского трибунала

Фото: Яков Князев / ТАСС

В 1998 году мэрия города начала восстановление моста при поддержке ЮНЕСКО и Европейского банка развития. К проекту были привлечены турецкие специалисты, которые разработали план реконструкции моста по технологиям османских архитекторов XVI века. В 2004 году строительство было полностью завершено

Центр Дрездена, Германия
Фото: James Pringle / AP

В феврале 1945 года авиация союзников разбомбила Дрезден. Этот авиаудар считается самым крупным и разрушительным за все годы Второй мировой войны. Около 35 тыс. человек, преимущественно мирных жителей, погибли. Дворцы и церкви исторического центра, построенные в XVII—XVIII веках, были полностью уничтожены. Уже в 1946 году правительство Восточной Германии при поддержке волонтеров и оккупационных войск Советской армии начало масштабные работы по реконструкции города

Фото: © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

За 45 лет правительство ГДР смогло восстановить большинство исторических зданий города. Возрождение Дрездена из руин символически завершилось в 1985 году, когда глава ГДР Эрик Хонеккер открыл отстроенное здание городской оперы. Но восстановление города продолжилось и после воссоединения Германии. В 1990 году дрезденцы запустили кампанию по сбору денег на реконструкцию Фрауэнкирхе — главной довоенной церкви города, которую коммунистическое правительство восстанавливать отказалось. В 2005 году церковь была полностью отстроена и открыта для посетителей

Автор: Александр Артамонов
Теги: мультимедиа, археологический памятник
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