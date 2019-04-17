Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Работающие на месте пожара в соборе ​Парижской Богоматери криминалисты назвали вероятную причину произошедшего. По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля, передает Le Parisien.

Криминалисты считают, что причиной пожара является «проблема с электрикой». При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля и продлился более 12 часов. В результате обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша. При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.