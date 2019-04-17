СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд. Об этом сообщает RTL.

Уточняется, что во вторник, 16 апреля, в первый день сбора средств среди граждан были получены пожертвования более чем на €136 млн. Кроме того, отмечает Le Parisien, министр культуры Франции на своей странице в Twitter разместил ссылки на четыре официальных общественных фонда, через которые принимаются пожертвования.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор необходимо восстановить за пять лет. Он выразил надежду, что в итоге Нотр-Дам станет еще красивее. При этом Патрик Палем, представитель реставрационной компании SOCRA, которая занималась реставрацией бронзовых скульптур Нотр-Дама, утверждал, что реконструкция займет 15–20 лет.