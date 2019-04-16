Пожар в Нотр-Дам-де-Пари , 21:16
0
Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет
Президент Франции рассказал об этом во время телеобращения
Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Бриджит
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частично сгоревший собор Парижской Богоматери необходимо будет восстановить за пять лет. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает BFMTV.
Материал дополняется
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.