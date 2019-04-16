Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

Макрон заявил о плане восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции рассказал об этом во время телеобращения

Эмманюэль Макрон (в центре) с супругой Бриджит (Фото: Yoan Valat / EPA / ТАСС)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частично сгоревший собор Парижской Богоматери необходимо будет восстановить за пять лет. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, сообщает BFMTV.

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