Настоятель Нотр-Дама назвал компьютерный сбой возможной причиной пожара

Некий «компьютерный сбой» мог привести к масштабному пожару в Нотр-Дам-де-Пари, отметил его настоятель, не вдаваясь в подробности. Ранее Le Parisien писала о том, что сотрудники собора долго не могли найти место возгорания

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Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что причиной пожара мог стать «компьютерный сбой». Об этом Шове сказал во время встречи с местными предпринимателями, сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что Шове не стал вдаваться в подробности, отметив, что «возможно, мы узнаем, что произошло, через два-три месяца».

Ранее французская газета Le Parisien сообщила, что следователи проверяют разные версии возгорания. Одна из них — версия с компьютерным сбоем в системе оповещения о пожаре, который, по данным издания, привел к тому, что сотрудники службы безопасности Нотр-Дама получили неточную информацию о месте возгорания, и, когда наконец нашли место, откуда начался пожар, пламя там уже достигло высоты трех метров. «Вызвало ли это губительную задержку пожарных? Это предстоит определить расследованию», — говорилось в статье.

Другая версия, по данным Le Parisien, связана с временными лифтами, которые использовали рабочие, реставрировавшие собор. «Возможно, произошло короткое замыкание, — говорит собеседник издания. — Следователи изучают вопрос о лифтах, которые были возведены для [реставрационных] работ».