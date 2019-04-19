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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Настоятель Нотр-Дама назвал компьютерный сбой возможной причиной пожара
Некий «компьютерный сбой» мог привести к масштабному пожару в Нотр-Дам-де-Пари, отметил его настоятель, не вдаваясь в подробности. Ранее Le Parisien писала о том, что сотрудники собора долго не могли найти место возгорания
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что причиной пожара мог стать «компьютерный сбой». Об этом Шове сказал во время встречи с местными предпринимателями, сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что Шове не стал вдаваться в подробности, отметив, что «возможно, мы узнаем, что произошло, через два-три месяца».

Ранее французская газета Le Parisien сообщила, что следователи проверяют разные версии возгорания. Одна из них — версия с компьютерным сбоем в системе оповещения о пожаре, который, по данным издания, привел к тому, что сотрудники службы безопасности Нотр-Дама получили неточную информацию о месте возгорания, и, когда наконец нашли место, откуда начался пожар, пламя там уже достигло высоты трех метров. «Вызвало ли это губительную задержку пожарных? Это предстоит определить расследованию», — говорилось в статье.

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Другая версия, по данным Le Parisien, связана с временными лифтами, которые использовали рабочие, реставрировавшие собор. «Возможно, произошло короткое замыкание, — говорит собеседник издания. — Следователи изучают вопрос о лифтах, которые были возведены для [реставрационных] работ».

Полиция комментировать сообщение издания отказалась, заявив, что «все улики будут исследованы», отмечает AP.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля.

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Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

Ранее портал BuzzFeed сообщал со ссылкой на источники, что пожарная сигнализация впервые сработала в соборе Парижской Богоматери в 18:20 по местному времени, однако пожарных вызвали спустя 23 минуты, в 18:43, когда огонь уже охватил верхнюю часть здания. Согласно протоколу всех эвакуировали из здания, однако само место, где начался пожар, долго не могли найти. Органист собора Йохан Везо рассказывал изданию Ouest-France, что в первые 20 минут даже не чувствовал запаха дыма. По его словам, в конечном итоге служащие пришли к выводу, что имело место ложное срабатывание.

Прокуратура Парижа считает, что криминального следа в пожаре, серьезно повредившем Нотр-Дам, нет, подчеркнув, что на данном этапе расследования «случайность остается приоритетной версией пожара».

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Автор: Наталья Демченко
Теги: Нотр-Дам, компьютерный сбой, Пожар, настоятель
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