Криминалисты назвали замыкание не единственной версией пожара в Нотр-Дам

Криминалисты прокуратуры Парижа считают, что короткое замыкание — это не единственная причина возникновения пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в прокуратуре.

«Хотя прокуратура не исключает каких-либо версий, мы напоминаем, что на данном этапе ничто в расследованиях не указывает на криминальное происхождение. Случайность остается приоритетной версией пожара», — подтвердили в прокуратуре.

Ранее криминалисты сообщали, что причиной пожара могла стать «проблема с электрикой». По их версии, очаг возгорания располагался возле основания шпиля, однако эксперты не уточнили, какого рода проблема могла стать причиной возникновения пожара. Специалисты отмечали, что рассматриваются различные варианты — от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки.

Крупнейший в истории пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари произошел вечером 15 апреля. В результате произошло обрушение шпиля и часов, также сгорело две трети крыши здания.

Структура собора и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, удалось спасти.

Ранее в прокуратуре сообщали, что возгорание могло произойти из-за реставрационных работы, которые велись в соборе. Основной версией возгорания остается несчастный случай. По факту пожара прокуратура проводит расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. В МВД Франции подтвердили, что об умышленном поджоге речь не идет.

В результате пожара пострадали двое полицейских и один пожарный. Пожар удалось потушить спустя 12 часов, в его ликвидации участвовали почти 400 спасателей. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал собрать средства и полностью восстановить храм в ближайшие пять лет.