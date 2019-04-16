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На реставрацию Нотр-Дама уйдет до 15 лет и сотни миллионов евро Французская оппозиция не спешит использовать пожар в своих целях
Нанесенный собору Парижской Богоматери ущерб только предстоит установить: масштаб внутренних и внешних повреждений неизвестен. На реставрацию уйдет минимум 5-15 лет и сотни миллионов евро
Фото: Yves Herman / Reuters

Что разрушено и что уцелело

Утром во вторник, 16 апреля, представитель Нотр-Дам Андре Фино заявил, что на оценку повреждений могут уйти годы. Известно, что огонь уничтожил внутренний деревянный каркас и интерьер собора. Поврежден главный из трех органов — один из самых больших в мире. Уничтожены находившиеся снаружи часы. По-прежнему нет информации о том, удалось ли спасти старинные витражи оконных роз собора.

Сохранилась фасадная часть, уцелели две башни. Удалось спасти и хранившиеся в соборе реликвии: Терновый венец, который, согласно Священному писанию, возложили на голову Иисуса Христа перед распятием (одна из самых почитаемых христианских реликвий) и другие ценности. Спасенные реликвии и произведения искусства доставили в парижскую мэрию. Как сообщает BFMTV, во вторник или среду они будут переданы в Лувр.

Возгорание в Соборе Парижской Богоматери началось около 18:00 часов (19:00 мск) 15 апреля, через несколько минут после того, как собор закрылся для туристов. Огонь начался в центральной части здания у кровли и быстро распространился по всей крыше собора и на шпиль. Примерно через час после начала пожара шпиль рухнул. Еще через несколько минут провалилась крыша, сделанная из свинцовых пластин, — практически по всей длине продольного и поперечного нефов. Разрушения кровли хорошо видно на фотографиях, сделанных с воздуха.

Фотогалерея 
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

В той части здания, где начался пожар, проходили реставрационные работы, на момент возгорания шпиль окружали строительные леса. Реставрация началась в апреле и должна была завершиться к 2022 году. Перед ремонтом со здания сняли 16 бронзовых фигур — двенадцати апостолов и четырех тетраморфов (крылатое существо с четырьмя лицами).

Полностью потушить пожар удалось только к утру вторника, спустя более чем 12 часов. На месте происшествия работали почти 400 пожарных, один из них пострадал, как и двое полицейских. Борьба с огнем была осложнена невозможностью использовать для тушения пожарные вертолеты. В Главном управлении внутренней безопасности Франции объяснили, что сброс воды с большой высоты мог привести к обрушению конструкций собора.

Пока нет свидетельств, что пожар в Нотр-Дам случился из-за чьих-либо намеренных действий, заявил во вторник прокурор Парижа Реми Эйц. Основной версией следствия является случайное возгорание, сказал он. Прокуратура проводолжает допросы свидетелей, чтобы наверняка установить причины произошедшего, заметил Эйц.

Сколько времени займет реставрация

Сколько времени потребуется на восстановление, пока сказать трудно. Представитель реставрационной компании SOCRA (занималась реставрацией бронзовых скульптур Нотр-Дама) Патрик Палем заявил AFP, что реконструкция займет 15-20 лет.

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин заявил РБК, что на восстановление храма при самом оптимистичном сценарии уйдет не меньше пяти лет: «Там готические сводчатые перекрытия, некоторые своды уже разрушились, а остальные, которые еще держатся, находятся в аварийном состоянии и в любой момент могут разрушиться. Перед началом реставрации придется укреплять существующие своды, а потом уже заниматься реставрацией».

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«Нотр-Дам не умер»: западные СМИ — о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Пожар не нарушил аутентичность собора, разрушения нельзя назвать необратимыми, отметил в разговоре с РБК искусствовед, сотрудник исторического факультета МГУ Алексей Расторгуев. По его мнению, на реставрацию может уйти от 10 до 12 лет. «Деревянные фермы собора утеряны безвозвратно, там были конструкции как XIII века, так и XIX. Но это часть, которая недоступна для обозрения, она важна скорее историкам строительства. Основная структура собора со сводами сохранилась, но наверняка придется перебирать своды основного пространства собора из-за накаливания от огня — это затянется на 10-12 лет», — перечислил он основные вызовы для реставраторов. Исторические интерьеры с алтарной каменной преградой не повреждены, а это самая важная часть интерьера, указал Расторгуев. Не менее важная часть декора собора, а именно скульптуры западного, северного и южного фасадов тоже не повреждены, они не горели, указывает эксперт. Витражи могли поддаться температуре — может потребоваться долговременная реставрация стекол. При этом сохранилась документация реставрации собора, которая была проведена в XIX веке, отмечает эксперт. Однако вряд ли перекрытия будут вновь делать из дуба, скорее их сделают из алюминиевых конструкций из соображений противопожарной безопасности, предполагает Расторгуев.

Фотогалерея 
Последствия пожара в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

Патрик Палем из SOCRA заявил AFP, что на реконструкцию понадобится нескольких сотен миллионов евро. Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила, что префектура выделит €10 млн в качестве экстренной помощи на восстановление Нотр-Дама. Семья французских бизнесменов Пино, которая владеет холдингами Artemis и Kering, уже пожертвовала €100 млн из собственных фондов. Еще €200 млн выделила семья французского бизнесмена Бернара Арно, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Пообещали помочь восстановлению собора и в ЮНЕСКО.

Будут ли у пожара политические последствия

Пожар повлиял на политическую повестку Франции. В понедельник президент Макрон отложил выступление, в котором должен был анонсировать программу реформ для преодоления кризиса, вызванного протестами «желтых жилетов». Новая дата выступления не назначена, сообщает Liberation. Речь Макрона должна была подвести черту под общенациональными консультациями, которые проходили в стране с января по апрель, констати​ровал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров: «Очевидно, что обстоятельства трагедии не лучший контекст для таких выступлений».

Во вторник, 16 апреля, о приостановке кампании перед выборам в Европарламент заявили в правящей во Франции партии «Вперед, Республика!». «Мы пребываем в глубоком унынии <…> [и наши кандидаты] демонстрируют солидарность с нацией в этот момент единства. Мы приостанавливаем нашу кампанию», — написала в Twitter Натали Луазо, возглавляющая список кандидатов.

Выступая в понедельник, Макрон поблагодарил 500 пожарных, которые смогли спасти конструкцию собора, «предотвратив худший сценарий». Он призвал страну объединиться и восстановить достопримечательность, являвшуюся гордостью французов. Президент объявил, что со вторника во Франции и за ее пределами начнется сбор средств на восстановление Нотр-Дам. «Мы построим его заново все вместе, так как это — наше общее наследие», — сказал Макрон, подчеркнув, что для реставрации будут привлечены лучшие специалисты со всего мира. Сбор средств проводится Государственным фондом сохранения культурного наследия Франции.

В оппозиции пока не стремятся использовать пожар для атаки на власти. О солидарности со всем народом Франции заявили, в частности, председатель партии «Республиканцы» Лоран Вокье, председатель Партии социалистов Оливье Фор и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Пожар в Нотр-Дам стала шоком и неудивительно, что партии проявили солидарность. Попытка политизировать эту трагедию, скорее всего, обернется проблемами для самой оппозиции», — полагает Федоров.

На городском уровне в Париже также пока избегают искать виноватых. Во вторник мэр Парижа из Партии социалистов Анн Идальго провела заседание с лидерами фракций в столичном городском совете. «Я искренне благодарю их [представителей совета] за сплоченность. Законодатели партии большинства и оппозиции — мы будем восстанавливать наш Нотр-Дам вместе», — написала она в Twitter. Как отметила мэр, на восстановление будут выделены средства из Парижского фонда, который она создала для привлечения капитала для инфраструктурных проектов. Идальго также планирует созвать международную конференцию, посвященную восстановлению собора.

Фотогалерея 
Попали под огонь: какие памятники культуры пострадали от пожаров

Авторы: Александр Атасунцев, Евгений Пудовкин, Екатерина Костина
При участии: Егор Губернаторов
Теги: Париж, Нотр-Дам, собор Парижской богоматери, Пожар
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