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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Кремль заявил о готовности поставить древесину для реставрации Нотр-Дама

Россия готова помогать в восстановлении собора Парижской Богоматери, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Журналисты в качестве примера помощи привели поставку древесины. «Вы знаете, я не сомневаюсь, что если будет нужна какая-то древесина для собора, которой нет во Франции, — хотя не думаю, что при строительстве крыши этого собора использовалась российская древесина, — если она потребуется, нет сомнений, что такая помощь будет оказана», — ответил Песков.

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Пресс-секретарь напомнил, что президент Владимир Путин уже предложил Парижу направить российских специалистов для реставрации собора. «Будем готовы их направить», — подтвердил Песков.

Вечером 15 апреля в Нотр-Даме начался пожар, работы по его тушению заняли более 12 часов. Корпус собора уцелел, но выгорела деревянная крыша здания, также обрушился шпиль.

Общество
Пожар в парижском соборе Нотр-Дам. Главное

Президент Франции Эмманюэль Макрон вечером в понедельник прибыл к месту пожара и заявил, что собор будет восстановлен. На реставрацию деньги уже обещала пожертвовать семья бизнесмена Бернара Арно (владеет группой Louis Vuitton Moët Hennessy) — сумма составит €200 млн. Семья других бизнесменов — Пино (владеет Artemis и Kering) — решила выделить €100 млн.

Теги: Владимир Путин, Нотр-Дам
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