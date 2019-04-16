Кремль заявил о готовности поставить древесину для реставрации Нотр-Дама

Россия готова помогать в восстановлении собора Парижской Богоматери, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Журналисты в качестве примера помощи привели поставку древесины. «Вы знаете, я не сомневаюсь, что если будет нужна какая-то древесина для собора, которой нет во Франции, — хотя не думаю, что при строительстве крыши этого собора использовалась российская древесина, — если она потребуется, нет сомнений, что такая помощь будет оказана», — ответил Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что президент Владимир Путин уже предложил Парижу направить российских специалистов для реставрации собора. «Будем готовы их направить», — подтвердил Песков.

Вечером 15 апреля в Нотр-Даме начался пожар, работы по его тушению заняли более 12 часов. Корпус собора уцелел, но выгорела деревянная крыша здания, также обрушился шпиль.