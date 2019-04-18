Путин заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Нотр-Дама

Собор Парижской Богоматери — символ не только Франции, но и всей общеевропейской цивилизации и культуры, а потому Россия готова помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями французского бизнеса.
«Мы все сожалеем, все смотрели на это [пожар] со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают во Франции или вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться», — сказал Путин.
Президент России выразил уверенность в том, что озвученные французскими властями планы восстановления собора Парижской Богоматери будут реализованы.
В свою очередь, глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне поблагодарил Путина за его слова.