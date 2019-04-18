Путин заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Нотр-Дама

В ходе встречи с представителями французского бизнеса российский президент сказал, что на горящий собор в России все смотрели «со слезами на глазах»

Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС

Собор Парижской Богоматери — символ не только Франции, но и всей общеевропейской цивилизации и культуры, а потому Россия готова помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями французского бизнеса.

«Мы все сожалеем, все смотрели на это [пожар] со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают во Франции или вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться», — сказал Путин.

Президент России выразил уверенность в том, что озвученные французскими властями планы восстановления собора Парижской Богоматери будут реализованы.

В свою очередь, глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне поблагодарил Путина за его слова.