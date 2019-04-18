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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Путин заявил о готовности российского бизнеса к восстановлению Нотр-Дама
В ходе встречи с представителями французского бизнеса российский президент сказал, что на горящий собор в России все смотрели «со слезами на глазах»
Фото: Christophe Petit Tesson / EPA / ТАСС

Собор Парижской Богоматери — символ не только Франции, но и всей общеевропейской цивилизации и культуры, а потому Россия готова помочь в восстановлении пострадавшего от пожара храма. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на встрече с представителями французского бизнеса.

«Мы все сожалеем, все смотрели на это [пожар] со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают во Франции или вместе с французскими партнерами, тоже готовы присоединиться», — сказал Путин.

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Президент России выразил уверенность в том, что озвученные французскими властями планы восстановления собора Парижской Богоматери будут реализованы.

В свою очередь, глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне поблагодарил Путина за его слова.

«Действительно, собор Парижской Богоматери — это наш общий символ. И я слышал, что российское государство уже предложило свою помощь в реконструкции собора, благодарю вас за это», — сказал глава Total.

Собор Парижской Богоматери пострадал от серьезного пожара 15 апреля. На то, чтобы ликвидировать огонь, у пожарных служб ушло порядка 12 часов. Собор лишился шпиля, у него серьезно пострадала крыша, однако несущую конструкцию здания удалось сохранить, равно как и реликвии, которые хранились внутри.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, восстановить собор планируется примерно за пять лет. Готовность поддержать эти работы выразили ряд представителей бизнеса. В частности, Патрик Пуянне сообщил, что его компания выделила €100 млн на восстановление собора Парижской Богоматери; семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пообещали внести на те же цели €200 млн.

В свою очередь, сталелитейный концерн ArcelorMittal заявил о готовности предоставить металл для реставрации.

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Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Нотр-Дам, Собор Парижской Богоматери
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