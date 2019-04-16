Макрон назвал восстановление Нотр-Дам де Пари судьбой Франции

Собор будет восстановлен, пообещал президент. Пожар в нем он сравнил с горящей историей

Французский президент Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери, отметив, что именно это теперь является судьбой республики. Об этом он заявил, выступая перед Нотр-Дам де Пари, передает Le Monde. К собору он прибыл уже второй раз за вечер.

«Мы обратимся к величайшим талантам и восстановим Нотр-Дам, потому что именно этого ожидают французы, потому что именно этого заслуживает наша история и потому что это наша глубинная судьба», — заявил он.

Нотр-Дам де Пари Макрон также назвал историей Франции. «Это эпицентр нашей жизни — <...> наша литература, наше воображение», — отметил он, добавив, что когда эта история горит, глава государства знает, и как и остальные, ощущает внутреннюю дрожь.​

Материал дополняется.