Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама после пожара

Президент предложил направить во Францию российских специалистов, которые имеют опыт в реставрации памятников культуры, в том числе произведений средневекового зодчества. Собор горел более 12 часов, с огнем боролись 400 пожарных

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: Serge Kobo / Mpp / Zuma / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всему французскому народу и лично своему коллеге Эмманюэлю Макрону в связи с пожаром в парижском соборе Нотр-Дам, сообщает Кремль. Российский лидер надеется, что собор удастся восстановить.

«Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — подчеркнул Путин и предложил направить во Францию «лучших российских специалистов» для реставрации собора.

Собор Нотр-Дам де Пари загорелся вечером 15 апреля. На тушение пожара ушло более 12 часов, в процессе пострадали двое полицейских и пожарный. Из-за возгорания обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша здания, однако корпус собора уцелел.

Из Нотр-Дама удалось спасти реликвии и произведения искусства, их доставили в парижскую мэрию. По данным французских СМИ, их должны будут передать на хранение в Лувр.