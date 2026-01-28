«Коллективный разум умнее»: нюансы инвестиций в ПИФы

Самостоятельно управлять инвестициями или доверить деньги профессионалам? В новом выпуске «Инвестиционного часа» на Радио РБК Элина Тихонова и старший аналитик «Эйлер» Елена Бакланова разобрали плюсы и минусы этих подходов

Фото: Spencer Platt / Getty Images

• 00:05 Рекордные притоки в ПИФы

• 03:03 ПИФ или самостоятельная торговля?

• 07:00 Золото на хаях и спорные прогнозы

• 11:02 Фонды акций — единственный аутсайдер

• 14:23 Показатели фондов «Альфа-Капитал»

• 20:28 Специфика ПИФ облигаций и денежного рынка

• 32:35 Алгоритмические фонды: доходности и риски

Самостоятельное инвестирование требует от человека значительного времени, профессиональных навыков и стартового капитала — например, для репликации индекса Мосбиржи на момент эфира необходимо около 544 тыс. руб. Если человек не располагает знаниями и свободным временем, ему стоит обратить внимание на паевые инвестиционный фонды (ПИФы), отметила старший аналитик по ПИФам и ЦФА «Эйлер» Елена Бакланова.

По словам ведущей «Инвестиционного часа» Элины Тихоновой, не менее важный показатель — уровень тревожности. Нервный человек может потерять средства на самостоятельной торговле, поскольку он будет реагировать на каждую новость, фиксировать убытки и каждый раз платить комиссию.

Лучшими по притоку средств в 2025 году оказались фонды облигаций (+757 млрд руб.), в январе этот тренд продолжился, следует из расчетов «Эйлер». Фонды акций стали единственной категорией с оттоком средств (-41,6 млрд руб.) и показали скромную доходность +2,7%, что связано с консервативными настроениями на рынке.

Лидерами по доходности в 2025 году были фонды драгметаллов (+25,8%), облигаций (+22%) и денежного рынка (+20%). Чемпионами прошлого года в фондах УК «Альфа-Капитал» стали фонд облигаций с переменным купоном и фонды денежного рынка. Рекордную доходность показал новый фонд на платину и палладий — +74,1%, рассказала генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. В то же время, несмотря на геополитический позитив в начале года, оттоки из фондов акций продолжаются.

Фонды денежного рынка остаются популярной альтернативой хранению свободных средств на брокерском счете. Инструмент часто используется для «парковки» денег в ожидании новых возможностей, а также в качестве безрисковой части портфеля. При этом комиссии за управление этими фондами остаются самыми низкими — от 0,3 до 1%.

В 2025 году алгоритмический фонд от «Финам Менеджмент» показал доходность +28,5%, сообщил директор по продуктовому развитию компании Евгений Цыбульский. Такие продукты показывают результат даже на волатильном или боковом рынке, где обычные стратегии не работают. Однако за этим стоят высокие операционные издержки и повышенные риски.