«Коллективный разум умнее»: нюансы инвестиций в ПИФы
• 03:03 ПИФ или самостоятельная торговля?
• 07:00 Золото на хаях и спорные прогнозы
• 11:02 Фонды акций — единственный аутсайдер
• 14:23 Показатели фондов «Альфа-Капитал»
• 20:28 Специфика ПИФ облигаций и денежного рынка
• 32:35 Алгоритмические фонды: доходности и риски
Самостоятельное инвестирование требует от человека значительного времени, профессиональных навыков и стартового капитала — например, для репликации индекса Мосбиржи на момент эфира необходимо около 544 тыс. руб. Если человек не располагает знаниями и свободным временем, ему стоит обратить внимание на паевые инвестиционный фонды (ПИФы), отметила старший аналитик по ПИФам и ЦФА «Эйлер» Елена Бакланова.
По словам ведущей «Инвестиционного часа» Элины Тихоновой, не менее важный показатель — уровень тревожности. Нервный человек может потерять средства на самостоятельной торговле, поскольку он будет реагировать на каждую новость, фиксировать убытки и каждый раз платить комиссию.
Лучшими по притоку средств в 2025 году оказались фонды облигаций (+757 млрд руб.), в январе этот тренд продолжился, следует из расчетов «Эйлер». Фонды акций стали единственной категорией с оттоком средств (-41,6 млрд руб.) и показали скромную доходность +2,7%, что связано с консервативными настроениями на рынке.
Лидерами по доходности в 2025 году были фонды драгметаллов (+25,8%), облигаций (+22%) и денежного рынка (+20%). Чемпионами прошлого года в фондах УК «Альфа-Капитал» стали фонд облигаций с переменным купоном и фонды денежного рынка. Рекордную доходность показал новый фонд на платину и палладий — +74,1%, рассказала генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. В то же время, несмотря на геополитический позитив в начале года, оттоки из фондов акций продолжаются.
В 2025 году алгоритмический фонд от «Финам Менеджмент» показал доходность +28,5%, сообщил директор по продуктовому развитию компании Евгений Цыбульский. Такие продукты показывают результат даже на волатильном или боковом рынке, где обычные стратегии не работают. Однако за этим стоят высокие операционные издержки и повышенные риски.
Как устроен рынок Light Industrial и кто на нем зарабатывает
Проблемы ИЖС: обманутые клиенты, ипотека и себестоимость строительства
Недвижимость с торгов: скидки, риски и реальные примеры лотов
Ипотека, стройка, аренда: каким был рынок недвижимости в 2025 году
Что такое эклектика и как она определила современный облик Москвы
Почему москвичи не спешат продавать квартиры в 2025 году
Финансовое состояние девелоперов — разбор с Андреем Тонконоговым
Жилье, офисы, склады: где искать доходную недвижимость сегодня
«Цены на новостройки падают»: как высокая ставка давит на рынок Москвы
«Красные флаги» опасной сделки: как не остаться без квартиры и без денег
От контекста и спам-звонков до наружки: как застройщики продвигают жилье
Про роботов на стройке и офисе — глава «Галс Девелопмент» Андрей Мухин
Офисы в мелкую нарезку: новый тренд для частных инвесторов
Как изменились Москва, дома и квартиры за 20 лет: разговор с аналитиком
Главный аналитик ЦИАН — про цены на жилье в ключевых городах
Москва на высоте: зачем столице строить еще больше небоскребов
«Дно» рынка или нет: эксперт рассказал о ценах, спросе и скидках на новостройки
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля