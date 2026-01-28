 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

«Коллективный разум умнее»: нюансы инвестиций в ПИФы

Сюжет
Радио РБК
Самостоятельно управлять инвестициями или доверить деньги профессионалам? В новом выпуске «Инвестиционного часа» на Радио РБК Элина Тихонова и старший аналитик «Эйлер» Елена Бакланова разобрали плюсы и минусы этих подходов
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

• 00:05 Рекордные притоки в ПИФы
• 03:03 ПИФ или самостоятельная торговля?
• 07:00 Золото на хаях и спорные прогнозы
• 11:02 Фонды акций — единственный аутсайдер
• 14:23 Показатели фондов «Альфа-Капитал»
• 20:28 Специфика ПИФ облигаций и денежного рынка
• 32:35 Алгоритмические фонды: доходности и риски

Самостоятельное инвестирование требует от человека значительного времени, профессиональных навыков и стартового капитала — например, для репликации индекса Мосбиржи на момент эфира необходимо около 544 тыс. руб. Если человек не располагает знаниями и свободным временем, ему стоит обратить внимание на паевые инвестиционный фонды (ПИФы), отметила старший аналитик по ПИФам и ЦФА «Эйлер» Елена Бакланова.

По словам ведущей «Инвестиционного часа» Элины Тихоновой, не менее важный показатель — уровень тревожности. Нервный человек может потерять средства на самостоятельной торговле, поскольку он будет реагировать на каждую новость, фиксировать убытки и каждый раз платить комиссию.

Лучшими по притоку средств в 2025 году оказались фонды облигаций (+757 млрд руб.), в январе этот тренд продолжился, следует из расчетов «Эйлер». Фонды акций стали единственной категорией с оттоком средств (-41,6 млрд руб.) и показали скромную доходность +2,7%, что связано с консервативными настроениями на рынке.

Лидерами по доходности в 2025 году были фонды драгметаллов (+25,8%), облигаций (+22%) и денежного рынка (+20%). Чемпионами прошлого года в фондах УК «Альфа-Капитал» стали фонд облигаций с переменным купоном и фонды денежного рынка. Рекордную доходность показал новый фонд на платину и палладий — +74,1%, рассказала генеральный директор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. В то же время, несмотря на геополитический позитив в начале года, оттоки из фондов акций продолжаются.

Брутальные инвестиции: рекордное золото, крепкий рубль, SPO «Эталон»
Радио
Фото:Илья Питалев / РИА Новости
Фонды денежного рынка остаются популярной альтернативой хранению свободных средств на брокерском счете. Инструмент часто используется для «парковки» денег в ожидании новых возможностей, а также в качестве безрисковой части портфеля. При этом комиссии за управление этими фондами остаются самыми низкими — от 0,3 до 1%.

В 2025 году алгоритмический фонд от «Финам Менеджмент» показал доходность +28,5%, сообщил директор по продуктовому развитию компании Евгений Цыбульский. Такие продукты показывают результат даже на волатильном или боковом рынке, где обычные стратегии не работают. Однако за этим стоят высокие операционные издержки и повышенные риски.

Как устроен рынок Light Industrial и кто на нем зарабатывает

Проблемы ИЖС: обманутые клиенты, ипотека и себестоимость строительства

Недвижимость с торгов: скидки, риски и реальные примеры лотов

Ипотека, стройка, аренда: каким был рынок недвижимости в 2025 году

Что такое эклектика и как она определила современный облик Москвы

Почему москвичи не спешат продавать квартиры в 2025 году

Финансовое состояние девелоперов — разбор с Андреем Тонконоговым

Жилье, офисы, склады: где искать доходную недвижимость сегодня

«Цены на новостройки падают»: как высокая ставка давит на рынок Москвы

«Красные флаги» опасной сделки: как не остаться без квартиры и без денег

От контекста и спам-звонков до наружки: как застройщики продвигают жилье

Про роботов на стройке и офисе — глава «Галс Девелопмент» Андрей Мухин

Офисы в мелкую нарезку: новый тренд для частных инвесторов

Как изменились Москва, дома и квартиры за 20 лет: разговор с аналитиком

Главный аналитик ЦИАН — про цены на жилье в ключевых городах

Москва на высоте: зачем столице строить еще больше небоскребов

«Дно» рынка или нет: эксперт рассказал о ценах, спросе и скидках на новостройки

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Элина Тихонова
ПИФы Золото Альфа-Капитал
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 18:00
Уиткофф и Кушнер не примут участие в следующих переговорах по Украине Политика, 21:51
«Салават Юлаев» 2-й раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 21:49
Литва передала Белоруссии ноту протеста из-за метеозондов с контрабандой Политика, 21:38
США раскрыли формат и ключевую тему ближайших переговоров по Украине Политика, 21:33
В турецком клубе сравнили российского новичка с Арьеном Роббеном Спорт, 21:25
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2026 году Инвестиции, 21:15
Община англиканской церкви в Москве заявила о дестабилизации из-за рубежа Общество, 21:07
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
На главу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии Политика, 20:56
ФИФА сообщила о рекордных тратах клубов на трансферы в 2025 году Спорт, 20:51
ВЦИОМ назвал политические предпочтения возбужденных и тревожных россиян Политика, 20:46
Тренер «Спартака» Жамнов пропустил игру с «Ладой» из-за рождения сына Спорт, 20:35
Глава кибербезопасности США загружал служебные файлы в ChatGPT Политика, 20:29
В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА Политика, 20:14