Брутальные инвестиции: рекордное золото, крепкий рубль, SPO «Эталон»
• 05:40 Индустриальные металлы и «Норникель»
• 11:05 SPO «Эталона»
• 18:17 Прогнозы по рублю
• 26:09 Облигации против акций
• 36:20 Стратегия «Ренессанс Капитал»
Цены на золото впервые в истории превысили $5000 за унцию, однако наибольшим потенциалом обладают индустриальные металлы — никель, медь, литий, убежден Игорь Даниленко, CIO и глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала».
Российские золотодобытчики, такие как «Полюс», в значительной степени уже отыграли рост. Ключевой идеей на отечественном рынке эксперт назвал «Норникель», который выиграет и от ралли в металлах, и от возможного ослабления рубля. В числе лучших активов российского рынка Даниленко также выделил ВТБ и «Интер РАО».
SPO удваивает количество акций по достаточно низкой цене и таким образом размывает будущий апсайд, полагает Игорь Даниленко. Кроме того, девелопер не объяснил свою новую стратегию — компания никогда не занималась премиальной недвижимостью.
К разговору о курсе валют присоединился главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Он полагает, что в феврале рубль может укрепиться до 73 руб. за доллар на ожиданиях сохранения ключевой ставки, но в течение года ослабление до уровня 89 руб. остается вероятным.
