Брутальные инвестиции: рекордное золото, крепкий рубль, SPO «Эталон»

Сюжет
Радио РБК
Золото бьет рекорды, рубль укрепляется, а «Эталон» проводит SPO. В эфире «Инвестиционного часа» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Игорь Даниленко из «Ренессанс Капитала» обсудили самые «брутальные» инвестиции
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

• 02:17 Рекорд золота — $5000
• 05:40 Индустриальные металлы и «Норникель»
• 11:05 SPO «Эталона»
• 18:17 Прогнозы по рублю
• 26:09 Облигации против акций
• 36:20 Стратегия «Ренессанс Капитал»

Цены на золото впервые в истории превысили $5000 за унцию, однако наибольшим потенциалом обладают индустриальные металлы — никель, медь, литий, убежден Игорь Даниленко, CIO и глава департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала».

Российские золотодобытчики, такие как «Полюс», в значительной степени уже отыграли рост. Ключевой идеей на отечественном рынке эксперт назвал «Норникель», который выиграет и от ралли в металлах, и от возможного ослабления рубля. В числе лучших активов российского рынка Даниленко также выделил ВТБ и «Интер РАО».

«Зашкаливающий уровень риска»: что будет с ценами на золото и серебро
Радио
Фото:Frank Hoermann / IMAGO / Global Look Press
Девелопер «Эталон» объявил о проведении SPO, компания планирует привлечь до 18,4 млрд руб. Из них более 14 млрд будет направлено на покупку компании «Бизнес-недвижимость» у АФК «Система». Благодаря сделке «Эталон» будет обеспечен активами в сегментах «бизнес» и «премиум» в Москве и Санкт-Петербурге. По словам вице-президента по экономике и финансам группы «Эталон» Ильи Косолапова, ожидаемая валовая маржа от новых проектов может составить более 40%.

SPO удваивает количество акций по достаточно низкой цене и таким образом размывает будущий апсайд, полагает Игорь Даниленко. Кроме того, девелопер не объяснил свою новую стратегию — компания никогда не занималась премиальной недвижимостью.

К разговору о курсе валют присоединился главный аналитик Инго Банка Петр Арронет. Он полагает, что в феврале рубль может укрепиться до 73 руб. за доллар на ожиданиях сохранения ключевой ставки, но в течение года ослабление до уровня 89 руб. остается вероятным.

Дмитрий Полянский
Золото цена на золото курс рубля Эталон
