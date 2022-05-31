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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве запросили международные гарантии для вывоза зерна из Украины

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба считает, что односторонних российских гарантий для восстановления поставок зерна с Украины недостаточно. В Киеве не возражают против привлечения ООН
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает необходимым начать международную операцию в Черном море для восстановления экспорта украинской пшеницы, переговоры о гарантиях третьих стран уже идут. Об этом министр заявил в интервью итальянской газете Repubblica.

«Мы должны быть очень осторожны, по этой причине односторонних гарантий Кремля недостаточно. Нам нужно, чтобы третьи страны взяли на себя ответственность за выполнение соглашения. Мы также не против вмешательства ООН. Наша главная забота состоит в том, чтобы наша пшеница попала в те страны, которые в ней нуждаются», — сказал Кулеба.

Военная операция на Украине. Онлайн
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Министр заявил, что экспорт пшеницы с Украины может возобновиться, если «дружественные» страны направят в Черное море корабли для разминирования и сопровождения коммерческих грузов из портов. На вопрос, что для Украины могло бы стать лучшим решением проблемы с экспортом зерна через порты, он ответил: «Начать международную операцию в Черном море».

Кулеба уточнил, что Украина уже обратилась к странам, которые хотела бы привлечь к организации экспорта пшеницы, и переговоры находятся «на продвинутом этапе». «Мы находимся в контакте как с ООН, так и со странами-гарантами», — сказал он.

По словам министра, восстановление экспорта зерна является «гонкой со временем» и чтобы избежать «катастрофических последствий» от задержек поставок, украинские порты необходимо разблокировать не позднее чем через две недели.

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Россия и Украина — одни из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. В сезоне 2021/22 на долю российской стороны пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинской — 10%, следует из данных американского Минсельхоза. После начала военной спецоперации России на Украине мировые лидеры не раз выражали опасения по поводу потенциальной нехватки продуктов питания, говорили об этом и представители ООН.

Суда с зерном не могут покинуть порты из соображений безопасности. В середине марта в ФСБ заявили, что на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный военно-морские силы Украины разместили 420 мин. На фоне конфликта на Украине и невозможности морских поставок мировые цены на продовольствие и удобрения на порядок выросли: так, в середине мая стоимость пшеницы в Европе достигала рекордных значений.

Путин заявил Эрдогану о готовности содействовать вывозу зерна с Украины
Политика
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Французский президент Эмманюэль Макрон предупреждал о риске возникновения в мире «беспрецедентного» продовольственного кризиса из-за событий на Украине и невозможности экспорта из этой страны. Президент США Джо Байден тогда согласился с французским коллегой и сказал, что «нехватка продовольствия будет реальной».

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна, которое не могут вывезти. В связи с этим он призвал приложить усилия по вывозу этого зерна, с тем чтобы «смягчить глобальный продовольственный кризис».

Байден заявил, что США совместно с союзниками ищут возможности для возвращения на мировой рынок в общей сложности 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. Готовность направить суда в европейские порты для вывоза зерна с Украины подтвердила глава канадского МИДа Мелани Жоли, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава поможет Киеву разработать варианты экспорта зерна, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Боррель призвал договориться с Россией о вывозе 20 млн т зерна с Украины
Политика
Фото:Edgar Su / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, обвинила Россию в том, что та использует голод и зерно для получения влияния в мире. В ответ постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявлял, что страна открыла для перевозки зерна в Черном море безопасный коридор, однако суда из украинского порта в Одессе им не воспользовались. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — пояснил он.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко также говорил, что Москва может открыть доступ к морским портам Украины, подступы к которым контролируют российские военные корабли, если США и ЕС снимут с нее санкции.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации вокруг поставок зерна, заявил 19 мая, что этому мешают санкции. «Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчетами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм», — написал он в Telegram.

Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Политика
Андрей Клишас

Накануне, 30 мая, в Херсонской области Украины, которая находится под контролем российских военных, заявили, что начали экспорт через Россию урожая зерна прошлого года. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе находится «очень много зерна», и пообещал начать уборку нового урожая из озимых зерновых 20 июня.

31 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности России содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из украинских портов.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина зерно поставки Дмитрий Кулеба гарантии безопасности Военная операция на Украине ООН пшеница
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