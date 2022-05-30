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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил Эрдогану о готовности содействовать вывозу зерна с Украины

Россия готова экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции» в случае снятия западных санкций, подтвердил в очередной раз президент. Об этом он ранее говорил премьеру Италии, президенту Франции и канцлеру ФРГ
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов, в том числе вывозу зерновых из украинских портов, и координировать действия с турецкими партнерами, сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении ситуации на Украине акцент был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях», — говорится в сообщении.

Глава государства также подтвердил, что Россия может экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции», если будут отменены санкции. Проблемы на мировом рынке продовольствия Путин связал с «недальновидной финансово-экономической политикой западных государств».

Джонсон и Эрдоган решили добиться разблокировки поставок зерна с Украины
Политика

О готовности Москвы помочь в преодолении продовольственного кризиса президент России ранее заявлял премьер-министру Италии Марио Драги. В разговоре с ним Путин назвал обвинения в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки необоснованными и пообещал поставки зерна и удобрений в обмен на отмену ограничений.

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В беседе с французским президентом Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер связал трудности с поставками с «ошибочной экономической и финансовой политикой западных стран» и ограничительными мерами против России. Он вновь выразил готовность экспортировать российские удобрения и сельхозпродукцию, если будут сняты санкции, а кроме того, предложил помощь в вывозе украинского зерна из черноморских портов.

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В начале мая в ООН сообщили, что из-за военных действий на Украине в портах скопилось около 4,5 млн т зерна. В апреле российское Минобороны приостановило с 24 апреля по 31 октября проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. В Кремле отрицают вину России в блокаде поставок зерна и возлагают ответственность за это на Запад и его «незаконные действия».

Смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов предложил в середине мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Однако позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила отмену санкций в обмен на содействие в вывозе украинского зерна. По ее словам, введенные США с союзниками ограничения не препятствуют экспорту украинской и российской сельхозпродукции и удобрений, а также необходимым для этого транзакциям.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган поставки зерна
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