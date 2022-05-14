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Власти Канады заявили о готовности помочь вывезти зерно с Украины

Министр иностранных дел Канады заявила, что если с поставками зерна с Украины возникнут проблемы, миллионы людей могут столкнуться с голодом
Мелани Джоли
Мелани Джоли (Фото: Morris MacMatzen / Getty Images)

Канада готова направить суда в европейские порты, чтобы вывезти зерно с Украины. Об этом заявила глава канадского МИДа Мелани Жоли, передает CTV.

«Мы должны убедиться, что это зерно будет отправлено по всему миру. Если это не произойдет, то миллионы людей столкнутся с голодом», — сказала она журналистам.

Такое заявление она сделала по итогам встречи глав МИДов стран G7 в коммуне Вангельс на севере Германии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая сообщил, что Оттава поможет Киеву разработать варианты экспорта зерна, чтобы обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Байден заявил о поиске возможности вывезти с Украины 20 млн т зерна
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По словам представителя Всемирной продовольственной программы ООН, около 25 млн т зерна «застряли» на Украине из-за проблем с инфраструктурой и «заблокированных портов Черного моря», включая порт в Мариуполе, который находится под контролем российских военных.

Трюдо отметил, что для экспорта украинского зерна могут использовать порты на реке Дунай на юге страны. Другие варианты он не назвал.

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Жоли ранее указала на важность сотрудничества Турции в поиске решения по экспорту зерна с Украины. «Мы будем работать с разными странами, включая Турцию, поскольку мы знаем, что Босфор имеет основополагающее значение для доступа к Черному морю», — рассказала она.

О поиске возможности для возвращения на мировой рынок 20 млн т украинского зерна и для снижения мировых цен также говорил президент США Джо Байден. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что проблема отсутствия продовольственной безопасности усугубляется действиями России на Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон передергивает факты, обвиняя Россию в провоцировании глобального продовольственного кризиса. Он назвал подобные нападки на Россию «крайне деструктивными» и напомнил, что страна, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит поставки сельскохозяйственной продукции.

Правительство временно запретило экспорт зерна и сахара
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

На фоне конфликта на Украине мировые цены на продовольствие и удобрения выросли. В марте цены на продукты питания увеличились на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом больше чем за 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, на Украину — 10%. При этом Украина находится в лидерах по экспорту кукурузы в мире, ее доля равняется 14% (у России — 2%).

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