Медведев ответил Западу по поставкам зерна словами Кисы Воробьянинова

Запад, похоже, решил «дать задний ход» в вопросе санкций, что еще раз подтверждает: «грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах», заявил замглавы Совбеза

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации вокруг поставок зерна, заявил, что Запад, похоже, решил «дать задний ход» в вопросе санкций.

«Еще раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идет о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо, в общем-то, одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчетами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм», — написал Медведев в Telegram.

Он процитировал персонажа «Двенадцати стульев» Ипполита Матвеевича Воробьянинова по прозвищу Киса: «Je ne mange pas six jours!» («Я не ем шесть дней!»; эту фразу на французском языке он произносит в эпизоде, в котором Остап Бендер учит его просить милостыню). Странам, импортирующим пшеницу и другую продукцию из России, придется «очень туго», а на европейских полях и в других странах «вырастет разве что сочный сорняк» без российских удобрений, отметил замглавы Совбеза. «Ну что ж… Печально. Сами виноваты», — добавил он.

По его словам, Россия готова выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. При этом российская сторона ожидает содействия от торговых партнеров. Иначе, указал Медведев, «получается нелогично», так как, с одной стороны, против России вводят «безумные санкции», а с другой — требуют поставок продовольствия. «Так не бывает, мы не идиоты. И еще раз подчеркну: никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку. Продовольствие для граждан России — дело святое», — заключил он.

В середине мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные дипломатические источники писала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов, о чем он пытается договориться с Россией, Турцией и другими странами. Позже телеканал CNN сообщил, что из-за блокировки украинских портов США и Евросоюз прорабатывают возможности поставок пшеницы и кукурузы с Украины по железной дороге и самолетами.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Гутерриш во время визита в Москву в конце апреля обсуждал с вице-премьером Андреем Белоусовым отмену ограничений на экспорт российских удобрений, но без увязывания этого вопроса с вывозом украинского зерна.