Боррель призвал договориться с Россией о вывозе 20 млн т зерна с Украины
ЕС нужно достичь соглашения с Россией о вывозе с Украины 20 млн т пшеницы, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед саммитом в Брюсселе.
«Мы смотрим, как вывезти 20 млн т украинской пшеницы. Это непросто. Необходимо согласие со стороны России для использования морского пути. Это важнейшая тема», — сказал он (цитата по ТАСС).
Глава европейской дипломатии добавил, что продовольственный кризис будет одной из главных тем на саммите ЕС.
В конце мая заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Маурицио Мартина предупредил, что из-за военных действий на Украине число голодающих может вырасти на 18 млн человек и достичь 218 млн. Среди факторов, способствующих продовольственному кризису, он назвал угрозу поставкам зерна, рост цен на пшеницу и удобрения.
Президент России Владимир Путин в телефонных разговорах с главами Турции, Франции, Германии, Италии неоднократно выражал готовность содействовать поставкам сельскохозяйственных товаров и вывозу зерна из украинских портов в обмен на снятие санкций против страны. Проблемы на мировом рынке продовольствия Путин связывал в том числе с «недальновидной финансово-экономической политикой западных государств». Он выразил готовность увеличить экспорт сельхозпродукции и удобрений в случае снятия санкций.
Россия отрицает вину в блокаде поставок зерна и возлагает ответственность за это на Запад.
По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, российская сторона готова выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме, но ожидает содействия от торговых партнеров. Иначе, указывал он, «получается нелогично»: с одной стороны, против России вводят «безумные санкции», а с другой — требуют поставок продовольствия. «Так не бывает, мы не идиоты», — говорил Медведев. Он также исключал экспорт продовольствия в ущерб самой стране. «Продовольствие для граждан России — дело святое», — отмечал зампред Совбеза.
Тем временем в Белом доме исключили отмену санкций в обмен на помощь в вывозе украинского зерна. Ограничительные меры США и их союзников не препятствуют экспорту украинской и российской сельхозпродукции и удобрений, а также необходимым для этого транзакциям, заверили там.