Байден заявил о поиске возможности вывезти из Украины 20 млн т зерна

Необходимость вывоза зерна президент США объяснил рекордными ценами на продовольствие в мире. По его словам, возвращение украинского зерна на мировой рынок должно помочь снизить цены

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Соединенные Штаты совместно с союзниками ищут возможности возвращения на мировой рынок 20 млн т украинского зерна, чтобы добиться снижения мировых цен. Об этом в ходе выступления, посвященного мерам по борьбе с инфляцией в США, заявил американский президент Джо Байден, трансляцию вел YouTube-канал СNBC.

По его словам, из-за конфликта на Украине мировые цены на продовольствие взлетели до рекордных значений. Он объяснил это тем, что Россия и Украина являются крупнейшими мировыми экспортерами зерна и кукурузы.

«Украина располагает 20 миллионами тонн зерна в своих хранилищах. <...> Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым самым добиться снижения цен», — сказал он.

Россия и Украина — одни из крупнейших поставщиков зерна в мире, следует из данных зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США. В сезоне 2021/22, который начался с июля, на долю России пришлось 16% мирового экспорта пшеницы, Украины — 10%. При этом Украина находится в лидерах по экспорту кукурузы в мире, ее доля равняется 14% (у России — 2%). Экспорт российских и украинских поставщиков подсолнечного масла и шрота прежде составлял порядка 80%.

На фоне конфликта на Украине мировые цены на продовольствие и удобрения на порядок выросли. Так, в марте цены на продукты питания выросли на 12,6%, до 159,3 пункта, что стало рекордом за почти 30 лет — с 1990 года, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эта динамика стала последствием значительного подорожания растительных масел (на 23,2% за март к февралю) и зерновых культур (на 17,1%).

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Французский президент Эмманюэль Макрон в конце марта предупредил о риске возникновения в мире «беспрецедентного» продовольственного кризиса из-за событий на Украине. «Это приведет к <...> тяжелым гуманитарным ситуациям в ряде стран и, несомненно, к огромным политическим последствиям», — сказал он. Президент Франции выразил уверенность, что ситуация в этом вопросе станет еще хуже через год-полтора.

Байден тогда согласился с французским коллегой и сказал, что «нехватка продовольствия будет реальной». Он добавил, что страны — участницы G7 обсудили меры по увеличению производства пшеницы, чтобы уменьшить нехватку продовольствия.