Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях

Ранее Минсельхоз заявил о переговорах со странами Ближнего Востока и стран Африки о переводе расчетов за зерно в рубли. По словам министра Патрушева, пока вопрос решить не удается

Поставки другим странам зерна и удобрений должны производиться в рублях, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Поставки зерна, удобрений — все за рубли», — написал он.

Так сенатор прокомментировал сообщение Минсельхоза о том, что оно планирует обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях. Об этом сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 27 мая.

По его словам, этот вопрос давно обсуждался, его, в частности, поднимали во время переговоров с представителями Египта и Саудовской Аравии. «Но пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается. Но мы будем в этом направлении работать», — заверил министр (цитата по ТАСС).

Россия уже ввела расчеты в рублях при оплате поставок газа в недружественные страны. Потребители газа должны открыть два счета в уполномоченном банке (в этом случае это Газпромбанк): валютный и рублевый. Они зачисляют валюту на первый счет, после чего банк продает ее и переводит полученные рубли на второй счет, в оплату поставленного газа.

Европейские страны, входящие в список недружественных, отказались платить за газ в рублях, аргументируя это тем, что контракты в большинстве предполагают оплату в долларах или евро. Тем не менее 19 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что около половины из 54 компаний-покупателей газа у «Газпрома» открыли счета.

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