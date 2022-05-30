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Власти Херсонской области заявили о начале экспорта зерна в Россию

Прошлогодний урожай пшеницы, который хранился в Херсонской области, начали экспортировать в Россию, заявил замглавы военно-гражданской администрации. По его словам, уборка озимых зерновых начнется в конце июня
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Из Херсонской области Украины, которая находится под контролем российских военных, в Россию начали экспортировать зерно прошлого урожая, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Область, по его словам, сейчас готовится к уборке озимых зерновых, она начнется 20 июня. «Есть место, куда складывать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны Российской Федерации», — сказал Стремоусов, подчеркнув, что речь идет именно о продаже зерна на экспорт.

Он также сообщил, что власти региона обсуждают вопросы поставок семечки для производства масла на местные и российские заводы.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Россия и Украина являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. В сезоне 2021/22 на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, украинских — 10%, следует из данных американского Минсельхоза. Экспорт российских и украинских поставщиков подсолнечного масла и шрота прежде составлял порядка 80%. После начала военной спецоперации России на Украине мировые лидеры не раз выражали опасения по поводу потенциальной нехватки продуктов питания, говорили об этом и представители ООН.

В начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик заявил, что в украинских портах из-за военной операции России на Украине оказалось заблокировано около 4,5 млн т зерна, которое невозможно использовать. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

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В ответ постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявлял, что Россия установила для перевозки зерна в Черном море безопасный коридор шириной три морские мили и длиной 80 миль, однако суда с зерном не стали выходить из Одессы. «Нас обвиняют в том, что мы не пропускаем суда, но мины установили не мы», — пояснил он. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко также говорил, что Москва может открыть доступ к морским портам Украины, подступы к которым контролируют российские военные корабли, если США и ЕС снимут с нее санкции.

Российские военные контролируют Херсонскую область Украины с марта 2022 года. На территории области в параллельном обращении сейчас находятся российский рубль и украинская гривна, по окончании переходного периода планируется полный переход на рубль.

По словам Стремоусова, нынешние власти региона области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить область к России. Также временные власти Херсонской области готовят центры выдачи российских паспортов: 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Херсонской и Запорожской областей Украины смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Она позволяет сократить срок проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в России до подачи заявления о приеме гражданства до года и менее.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Херсонская область зерно
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