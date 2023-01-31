США ввели санкции против производителей дронов в Иране

Поставка Тегераном беспилотников для Москвы угрожает нацбезопасности США, постановили в Министерстве торговли. Вашингтон считает, что Россия использует дроны против Украины, Москва заявляла об использовании российских разработок

Здание Министерства торговли США (Фото: commerce.gov)

Вашингтон ввел экспортные ограничения против семи иранских компаний за производство беспилотников, которые, как считают власти США, используются Россией на Украине, информация Минторга США об этом опубликована в федеральном регистре.

Ведомство указало, что такие действия компаний Ирана противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США. Санкции введены против «Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции», Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization, Oje Parvaz Mado Nafar Company, Paravar Pars Company, Qods Aviation Industry, и Shahed Aviation Industries.

Власти США считают, что предоставление Ираном беспилотников и их приобретение Россией являются нарушением резолюции Совбез ООН № 2231 и служит «еще большему разжиганию конфликта на Украине».

Санкции против иранских производителей дронов вводили и другие западные страны помимо США, в частности государства Евросоюза и Канада.

Минобороны России сообщало об использовании на Украине дронов «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний беспилотник украинские власти называют версией иранского боевого беспилотника типа Shahed.

Российская сторона отрицала, что Иран поставлял России дроны. В миссии России при ООН предупреждали о возможном пересмотре отношений с секретариатом организации, если будет запущено расследование этих обвинений. В ноябре власти Ирана признали, что поставили России беспилотники, но сделали это до начала военной операции и в небольшом количестве. После этого российская миссия при ООН заявляла, что иранские дроны на Украине не применялись.

В конце января в Иране прогремели взрывы на нескольких предприятиях, которые связывают с оборонным комплексом республики. Один из взрывов произошел на заводе по производству боеприпасов в Исфахане, там начался пожар. Минобороны Ирана указало, что причиной стала атака беспилотников.

В офисе украинского президента затем назвали произошедшее «взрывной ночью». «Производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала», — написал советник офиса Михаил Подоляк. В иранском МИДе потребовали извинений. Власти Украины в ответ напомнили персидскую пословицу «не делай другим зла, и сам себе не причинишь».