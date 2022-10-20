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ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed

Евросоюз ввел санкции против иранской компании-производителя дронов Shahed
Брюссель возложил на компанию Shahed Aviation Industries ответственность за «поддержку действий, угрожающих суверенитету Украины». О поставках Ираном дронов России ранее писали американские СМИ, в МИДе назвали эти данные слухами
Беспилотник Shahed
Беспилотник Shahed (Фото: Reuters)

Евросоюз внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, которая производит беспилотники, свидетельствует журнал ЕС.

Брюссель называет компанию связанной с Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Shahed Aviation Industries несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — говорится в журнале. ЕС утверждает, что иранские беспилотники «были поставлены России». Российские и иранские власти неоднократно это отрицали.

Также ограничения введены против главы Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, начальника отдела снабжения Минобороны Ирана Сайеда Куреиши и командующего Аэрокосмическими силами КСИР Сайеда Агаджани.

Ранее представительство Чехии в ЕС сообщило, что члены сообщества договорились заморозить активы трех физических и одного юридического лица, ответственных за поставки дронов, которыми наносятся удары по Украине. Bloomberg писал, что три генерала, которые попадают под санкции, «принимают непосредственное участие в иранской программе БПЛА и ее сотрудничестве с Россией».

Американские СМИ с середины лета писали о поставках Ираном беспилотников России. Об этом, в частности, сообщали CNN и Washington Post. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждал, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников. Госдепартамент США заявил, что американская сторона готова ужесточить санкции против Ирана, чтобы не допустить поставок «опасного оружия» России.

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Офис президента Украины сообщал об ударах по инфраструктуре дронами-камикадзе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также предложил разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения об иранских дронах «слухами, которые распространяются некими независимыми неназванными закрытыми источниками в американских СМИ». Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани также говорил, что обвинения в поставках беспилотников безосновательны и ничем не подкреплены.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
дроны Иран санкции беспилотники Военная операция на Украине
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