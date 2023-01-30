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МИД Украины напомнил Ирану о персидской мудрости из-за атаки дронов

МИД Украины напомнил Ирану о мудрости «не желай другому зла» после атаки дронов
Представитель украинского МИДа Николенко фразой «не делай другим зла» напомнил, что Киев предупреждал Иран о последствиях его поддержки России. Украина считает, что Иран поставляет России дроны, Москва и Тегеран это отрицают
Фото: WANA / Reuters
Фото: WANA / Reuters

Украина предупреждала Иран о последствиях поддержки действий России, которые превысят выгоду от сотрудничества с ней, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко в Facebook (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Причина взрывов на иранских объектах нам неизвестна. Но как гласит персидская народная мудрость: не делай другим зла, и сам себе не причинишь», — написал он.

Еще в декабре прошлого года советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступал за «более разрушительные инструменты» давления на Иран, который, по мнению Киева, поставляет Москве дроны. «[Следует] перейти к более разрушительным инструментам: уничтожению заводов, аресту поставщиков», — говорил он.

В ночь на 29 января прогремели взрывы на нескольких предприятиях, которые связывают с оборонным комплексом Ирана. Один из взрывов произошел на заводе про производству боеприпасов в городе Исфахан, после чего начался пожар. Минобороны Ирана заявило, что причиной возгорания стала атака беспилотников вечером 28 января.

Однако атака не достигла своих целей, утверждают в иранском военном ведомстве: один из дронов был сбит ПВО, «два других попали в оборонительные ловушки и взорвались». Пострадавших нет, оборудование осталось целым. Кроме того, взрывы еще произошли на авиабазе в городе Дизфуль, а также в городах Хамадан и Решт.

Как сообщал Al Arabya со ссылкой на источники, причастными к удару дронами по Ирану могут быть США, однако в Пентагоне свою причастность опровергли. Собеседники The Wall Street Journal назвали Израиль ответственным за атаку на Иран.

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30 января Подоляк опубликовал в Twitter запись: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». Пресс-секретарь иранского МИДа Насер Канани назвал подозрительными заявления Подоляка и потребовал от Киева «официальных и четких объяснений».

Украина обвиняет Иран в поставках России дронов. По данным США, используемый российской армией беспилотник «Герань-2» — это версия иранского дрона Shaheed. Россия опровергала получение военной помощи от Ирана и называла сообщения об этом фейками. Постпред Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани называла информацию о передаче России дронов для применения на Украине «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Иран Украина МИД Украины дроны
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