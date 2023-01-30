FARS показало цех минобороны Ирана после атаки беспилотников

Иранское агентство FARS показало репортаж, посвященный атаке на производственный комплекс минобороны страны в городе Исфахан. Видео опубликовано на его сайте.

На кадрах, которые показало агентство, журналист посещает производственный цех. В первой половине видеозаписи демонстрируются внешний периметр здания и снятый с дрона вид на крышу. В ней можно увидеть пробоины.

Далее репортер показывает лежащие на столе обломки дронов, атаковавших цех.

В последней части репортажа журналист общается с работниками предприятия и показывает, как идет производство.

Об атаке на производственный комплекс в Исфахане иранское Минобороны сообщило утром 29 января. Ее провели с помощью трех беспилотников, один из которых сбила система ПВО. Еще два дрона попали в «оборонительные ловушки» и взорвались, заявили в ведомстве. Минобороны назвало удар неудачным и заявило, что незначительные повреждения при атаке получила только крыша цеха. Позднее взрывы произошли еще на нескольких заводах Ирана, которые связывают с его оборонным комплексом.

При этом The Jerusalem Post со ссылкой на западные источники, в том числе в разведке, сообщила, что удар в Исфахане увенчался «огромным успехом». Всего, по данным издания, на объекте, разрабатывающем передовое оружие, произошло четыре взрыва. Ущерб от них значительно выше, чем «незначительное повреждение крыши», отмечала газета.

Атака произошла на фоне переговоров представителей США и Израиля о противодействии дестабилизирующим шагам со стороны Ирана, в том числе углублению военного сотрудничества с Россией. Телеканал Al Arabya со ссылкой на источники утверждал, что за ней могут стоять США, целью которых был склад баллистических ракет. О том, что Соединенные Штаты могут быть причастны к атаке, также писал Al Hadath. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и источники, знакомые операцией, назвала ответственной стороной Израиль.

Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян назвал атаку трусливой и заявил, что удар по военным объектам не помешает стране развивать программу мирного атома.