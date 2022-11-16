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Канада ввела санкции против производителей беспилотников из Ирана

Канада ввела санкции против шести иранцев и двух производителей беспилотников
Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канада расширила санкции против Ирана и внесла в санкционный список компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries, которые производят беспилотники Shahed и Mohajer-6. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Обе компании могут поставлять беспилотники России для использования в конфликте на Украине, считают в Оттаве.

В санкционный список также попали шесть физических лиц, в том числе:

  • главный советник верховного лидера по военным вопросам и бывший главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Яхья Сафави; он занимал этот пост в 1997–2007 годах;
  • бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции и заместитель министра отдела снабжения, исследований и промышленности Министерства обороны Ирана Сейед Ходжатолла Курейши;
  • бригадный генерал и командующий управлением беспилотниками в Воздушно-космических силах КСИР Саид Агаджани;
  • командующий силами правопорядка в иранской провинции Курдистан Али Азади.

Канада считает этих людей причастными к нарушениям прав человека.

Канадским физическим и юридическим лицам запретили вести дела с компаниями и иранцами, которые попали под санкции. Принадлежащие им канадские активы заморозили, физлицам запретили въезд в страну.

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Москва в числе используемых на Украине БПЛА называет «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. Российская сторона отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани тоже категорически отверг такие обвинения.

В октябре ЕС решил расследовать этот вопрос, а 20 октября объявил о санкциях в отношении Shahed Aviation Industries. Ранее такие же санкции ввела Великобритания.

5 ноября иранский министр иностранных дел Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Тегеран передал Москве «ограниченное количество» беспилотников, но подчеркнул, что это было до начала спецоперации.

Теги
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