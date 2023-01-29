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Минобороны Ирана рассказало о последствиях ударов беспилотников

Минобороны Ирана сообщило о повреждении крыши оборонного производства при атаке дронов
В атаке, которую Минобороны Ирана назвало «неудачной», участвовали три беспилотника, жертв нет

В результате атаки беспилотников на один из производственных комплексов Минобороны Ирана в городе Исфахан повреждение получила крыша цеха, сообщили в оборонном ведомстве республики. Там добавили, что нападение не привело к жертвам и сбою в работе оборудования.

Атака, которую иранское Минобороны называет «неудачной», произошла вечером 28 ноября. В ней участвовали три беспилотника. Один из них был сбит системой противовоздушной обороны, два других попали в «оборонительные ловушки» и взорвались, приводит заявление ведомства агентство IRNA.

Минобороны Ирана не уточняет, о каком конкретно предприятии идет речь и кто мог стоять за нападением. Агентство сообщало, что речь идет о предприятии по производству боеприпасов, а также публиковало видео, как утверждается, с моментом взрыва на нём. Ролики, предположительно, с места взрыва также разместило Iran International, которое со ссылкой на очевидцев указывает, что их было несколько.

После произошедшего началось расследование и оценка причиненного ущерба, писало агентство со ссылкой на власти провинции Исфахан. Агентство Fars News позже опубликовало в своем Twitter видео рядом со зданием, где прогремел взрыв. Там спокойная обстановка и находятся машины экстренных служб, отмечало со ссылкой на видео Iran International.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Иран беспилотники атака оборонное предприятие
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