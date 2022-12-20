Небензя назвал обвинения России в применении иранских дронов надуманными

Обвинения России в применении иранских дронов на Украине надуманны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

«Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер. Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения», — сказал он.

Несмотря на это, США и ЕС «на основании своих измышлений» пытаются «безосновательно вовлечь» секретариат ООН и вводить санкции Тегерана и Москвы, отметил дипломат.

По его словам, обвинения против России и Ирана прозвучали «ровно в тот момент, когда переговоры в венском формате вышли на финальный этап», что наглядно демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в дипломатическом урегулировании, а кто «попросту политизирует дискуссию и продолжает подрывать основы СВПД».

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