МИД Ирана назвал подозрительными слова Подоляка об ударах по Исфахану

МИД Ирана: Тегеран осуждает «враждебные» слова Подоляка об ударах по объекту в Исфахане

Фото: WANA / Reuters

В МИД Ирана назвали враждебной и провокационной позицию советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об атаке на военный объект в Исфахане. При этом его слова в Тегеране посчитали подозрительными.

Заявление официального представителя внешнеполитического ведомства Насера Канани опубликовано на сайте МИДа.

«Пресс-секретарь МИДа Насер Канани осудил враждебную и провокационную позицию советника офиса президента Украины и назвал подозрительными его заявления относительно недавней враждебной акции против военного объекта в Исфахане», — говорится в сообщении.

МИД Ирана потребовал от украинского правительства «официальных и четких объяснений».

В ночь на 29 января Минобороны Ирана заявило об атаке на производственный военный комплекс в городе Исфахан. Позже взрывы произошли еще на нескольких объектах, которые связывают с оборонным комплексом Исламской Республики.

На следующий день Михаил Подоляк опубликовал в Twitter запись, в которой, в частности, сказано: «Взрывная ночь в Иране — производство дронов и снарядов, нефтеперерабатывающие предприятия. Украина вас предупреждала». В ответ МИД Ирана вызвал посла Украины в Исламской Республике.

Украина обвиняет Иран в поставках России оружия и военной техники, в том числе беспилотников. Постпред Исламской Республики при ООН Амид Саид Иравани заявил в октябре, что информация о передаче Ираном России беспилотников для применения на Украине является «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением».

Российская сторона также опровергала получение военной помощи от Ирана. Постпред при ООН Василий Небензя в октябре назвал такую информацию фейком.