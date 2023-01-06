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США ввели санкции против руководства иранского производителя дронов

«Мы и дальше будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить Путина оружия», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Россия отрицает использование иранских дронов в операции на Украине
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Под санкции США попали сразу шестеро топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries (QAI), которую в Вашингтоне называют крупнейшим в Иране разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Включение руководства QAI в санкционный список Минфин США объяснил тем, что разработанные компанией дроны Mohajer-6 поставляются в Россию и используются российскими военными при ведении боевых действий на территории Украины.

Одновременно с этим под санкции попал директор иранской компании AIO, курирующей разработку баллистических ракет. В санкционный список был добавлен также и «псевдоним» QAI — Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, под которым, как отметили в Минфине США, иранская компания укрывалась от санкций, введенных против нее еще в 2013 году.

Введение ограничений предусматривает арест находящихся в юрисдикции США активов новичков санкционного списка и подконтрольных им юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций в их интересах. Нарушители запрета сами могут попасть под вторичные санкции.

«Мы и дальше будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить Путина оружия», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, в условиях, когда международное сообщество разрушает цепочки военных поставок в Россию и отрезает российский ОПК от ресурсов, необходимых для замены потерянного в боях оружия, именно Иран стал для России «поставщиком последней надежды».

«Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БПЛА и баллистических ракет», — добавила Йеллен.

В октябре 2022 года Евросоюз внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, которая также производит беспилотники. В ноябре и QAI, и Shahed Aviation Industries попали под санкции Канады.

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В числе используемых на Украине БПЛА Минобороны России называло «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2». Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. Российская сторона отрицает использование в спецоперации на Украине дронов иранского производства. Власти Ирана также неоднократно отвергали данные обвинения.

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Евгений Калюков Евгений Калюков
санкции США Иран беспилотники США Джанет Йеллен Военная операция на Украине
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