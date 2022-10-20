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Полянский пригрозил пересмотреть отношения с ООН из-за дронов на Украине

Полянский: Россия может пересмотреть отношения с ООН из-за дронов на Украине
Полянский отметил, что если секритариат ООН решится отправить экспертов для изучения дронов на Украине, у России «не будет выбора», кроме как произвести переоценку отношений. Он также исключил экспорт Ираном своих БПЛА в Россию
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия может пересмотреть свои отношения с секретариатом ООН, если тот направит экспертов для изучения беспилотников на Украине. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается роли секретариата ООН, то у него нет мандата расследовать что-либо, относящееся к выполнению резолюции СБ ООН 2231. Мы надеемся, что секретариат и сам генеральный секретарь не нарушат снова решения Совета Безопасности ООН, не выйдут за пределы своего технического мандата и воздержатся от участия в каких-либо незаконных расследованиях. Иначе нам придется провести переоценку нашего сотрудничества с ними, что не отвечает ничьим интересам. Мы этого не хотим, но другого выбора не будет», — сказал дипломат.

В то же время, по его словам, обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотников в Россию представляют собой очередную дезинформационную кампанию. «Цель западных коллег ясна, они пытаются одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран», — указал Полянский.

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. США еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе дроны Shahed-191 и Shahed-129.

В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а представитель российского президента Дмитрий Песков говорил, что подобные сообщения — вбросы. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

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С 10 октября, после того как российские военные начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине, официальный Киев не единожды сообщал об атаках по объектам инфраструктуры при помощи «дронов-камикадзе», в том числе иранских беспилотников, как утверждал украинский президент Владимир Зеленский.

18 октября глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге сообщил о намерении Евросоюза провести расследование, поставляет ли Иран беспилотники российской стороне для использования на Украине. Среди министров иностранных дел стран-членов «есть консенсус», что против Тегерана нужно ввести санкции, добавил он. Reuters 19 октября сообщил, что страны ЕС согласовали новые санкции против Тегерана за поставки дронов России.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дроны беспилотники ООН Дмитрий Полянский Иран Военная операция на Украине
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