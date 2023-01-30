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Макрон допустил поставки Украине истребителей

Президент Франции Макрон не исключил поставку Украине истребителей
Фото: Sadak Souici / Global Look Press
Фото: Sadak Souici / Global Look Press

Поставка Францией истребителей для Украины не исключена, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время визита в Нидерланды, передает BFM TV.

При этом Макрон отметил, что поставки оружия проводятся, если они соответствуют нескольким критериям. В частности, оружие не должно использоваться для ударов по территории России, а сами поставки не должны снизить обороноспособность Франции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил западные страны предоставить Украине боевую авиацию. Представитель ВВС Украины Юрий Игнат в интервью El Pais сказал, что лучшим вариантом для страны было бы получить истребители F-16. Он также рассказал о преимуществах F-16 перед четырьмя моделями самолетов, которые есть в распоряжении ВВС Украины, — это бомбардировщик Су-24, два типа истребителей Су-27, МиГ-29 и штурмовик Су-25. Как заявил представитель ВВС Украины, F-16 объединяет все четыре модели.

Ранее издание Politico писало, что на Западе по инициативе Украины и балтийских стран начались дебаты по вопросу о передаче Киеву американских истребителей F-16. Вашингтон считает это по-прежнему невозможным, о чем заявил украинским властям, но в некоторых европейских странах идею не считают бесперспективной, указывала газета со ссылкой на источники. Позже издание написало, что группа военных чиновников в Пентагоне подталкивает ведомство к отправке самолетов F-16 Украине. При этом окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Дебаты о поставках Украине F-16 раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, сейчас нужно серьезное обсуждение, а не конкуренция, при которой «на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины». Шольц подчеркнул, что «в таких важных вещах, как оружие», необходимы рационально взвешенные решения.

Российские власти критикуют поставки вооружений Киеву западными странами. В Кремле заявляли, что это лишь затягивает конфликт, но не способствует его разрешению.

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Теги
Персоны
Франция истребители поставки оружия F-16 Украина Военная операция на Украине

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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