WP узнала срок отправки США танков Abrams на Украину

Washington Post: США отправят свои танки на Украину не раньше конца 2023 года

США поставят Украине танки Abrams без брони из обедненного урана, их предстоит закупить и произвести, поэтому поставки ожидаются не ранее конца 2023 года, пишет газета

Фото: Master Sgt. Matthew Plew / Global Look Press

Поставки на Украину 31 американского танка Abrams M1A2, о чем на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, состоятся не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что танки не будут изъяты из военных запасов США, а будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.

Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой поставить танки. В январе о намерении передать Киеву танки заявили Великобритания, Франция, Германия, США, Польша и другие государства НАТО. При этом газета The Washington Post писала, что США согласились поставить американские танки в будущем, чтобы ФРГ могла направить танки Leopard 2.

При этом власти Германии не желают, чтобы немецкие танки были переданы Украине раньше американских. В Берлине пояснили, что инициативным поставкам тяжелой техники такого уровня мешает история Германии.

Источники The New York Times сообщали, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. CNN также передавал, что Киев сможет получить танки Abrams не раньше, чем через год.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет поздно.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружений на Украину, в том числе танков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины на поле боя «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус».