WP узнала срок отправки США танков Abrams на Украину

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Можно ли заработать на хайпе вокруг нейросети ChatGPT Pro, 08:47
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:44
Эрдоган обвинил США в нарушении обязательств по поставкам истребителей Политика, 08:43
В конгрессе США заявили о процветании России без доллара вопреки санкциям Политика, 08:35
Медведев впервые с 2019 года покинул топ-10 рейтинга ATP Спорт, 08:26
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:18
Кем работать в ИТ в 2023 году: самые востребованные профессии Pro, 08:17
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 07:50
В МИДе не увидели «весомых предпосылок» для переговоров с Киевом Политика, 07:43
WP узнала срок отправки США танков Abrams на Украину Политика, 07:34
«Судья все портил». Что говорят о победе россиянина в бою за три титула Спорт, 07:30
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 07:19
В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле Алчевска двумя ракетами из РСЗО HIMARS Политика, 07:03
Goldman Sachs начал делить российский бизнес с менеджментом Технологии и медиа, 07:00
Военная операция на Украине ,  
0 

WP узнала срок отправки США танков Abrams на Украину

Washington Post: США отправят свои танки на Украину не раньше конца 2023 года
США поставят Украине танки Abrams без брони из обедненного урана, их предстоит закупить и произвести, поэтому поставки ожидаются не ранее конца 2023 года, пишет газета
Фото: Master Sgt. Matthew Plew / Global Look Press
Фото: Master Sgt. Matthew Plew / Global Look Press

Поставки на Украину 31 американского танка Abrams M1A2, о чем на прошлой неделе объявил президент США Джо Байден, состоятся не ранее конца 2023 года. Об этом пишет The Washington Post.

В статье говорится, что танки не будут изъяты из военных запасов США, а будут закуплены в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — говорится в сообщении.

Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой поставить танки. В январе о намерении передать Киеву танки заявили Великобритания, Франция, Германия, США, Польша и другие государства НАТО. При этом газета The Washington Post писала, что США согласились поставить американские танки в будущем, чтобы ФРГ могла направить танки Leopard 2.

При этом власти Германии не желают, чтобы немецкие танки были переданы Украине раньше американских. В Берлине пояснили, что инициативным поставкам тяжелой техники такого уровня мешает история Германии.

Источники The New York Times сообщали, что переброска танков Abrams на поле боя может занять годы. CNN также передавал, что Киев сможет получить танки Abrams не раньше, чем через год.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Кем работать в ИТ в 2023 году: самые востребованные профессии
Грустный мем: как «американская IKEA» оказалась на грани банкротства
«Сломанные» гены: как наверняка узнать свою предрасположенность к раку

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что даже если поставки танков произойдут в августе 2023 года, то это будет поздно.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружений на Украину, в том числе танков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что боевые машины на поле боя «горят и будут гореть», а саму Украину ожидают последствия «со знаком минус».

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
танки Abrams США Украина
Материалы по теме
Министр обороны Украины назвал срок, когда ВСУ применят западные танки
Политика
МИД напомнил об Оруэлле из-за поставок Западом танков Украине
Политика
WP раскрыла создание США «прикрытия» для поставок Германией танков Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter