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Кулеба сообщил о прогрессе в переговорах об истребителях F-16

Глава МИД Украины Кулеба: ряд стран готовы обучить украинских пилотов управлять F-16
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решающее слово в вопросе поставок F-16 принадлежит США. По его словам, несколько стран готовы обучать украинских пилотов управлению истребителями. Ранее такую готовность выражала Польша
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

В переговорах о возможных поставках Украине истребителей F-16 есть прогресс, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Прогресс есть. У нас есть четкие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16», — сказал он (цитата по «Зеркало недели»). О каких государствах идет речь, Кулеба не уточнил, но ранее такую готовность выразила Польша. В Минобороны США говорили, что пока не видят в этом смысла.

Кулеба отметил, что благодаря своим техническим характеристикам F-16 — это идеальный истребитель для Вооруженных сил Украины, в то же время Киев рассматривает и другие модели военных самолетов. Министр добавил, что решающее слово в вопросе поставок F-16 будет за Соединенными Штатами, поскольку они разработаны в США.

В марте командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов говорил, что тестирование украинских летчиков в США продемонстрировало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода; их оставшиеся на Украине опытные коллеги нередко гибнут из-за использования устаревшей авиации. В начале апреля министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну иностранных пилотов, имеющих опыт управления F-16.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат говорил, что Украине нужна любая помощь, но Киев все же ожидает получения F-16 или других самолетов четвертого поколения. В США пока не видят в этом необходимости. В конце января президент Джо Байден отказался поставлять истребители Киеву. Против передачи боевой авиации Украине выступает и Германия. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, консенсус западных стран состоит в том, что передача истребителей Украине возможна только после окончания военных действий.

В США заявили также, что решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет решения Вашингтона относительно F-16. Свои МиГ-29 на Украину также поставила Словакия. Взамен она получит от Вашингтона 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper. В феврале CNN сообщал, что передачу Украине боевых самолетов рассматривает Болгария, но в Софии заявили, что не готовы сделать это на безвозмездной основе.

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В Кремле осуждают поставки Украине вооружения. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связывал рост напряженности с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Кулеба МИД Украины F-16 истребители
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