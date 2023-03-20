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Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов в ожидании F-16

Командующий ВВС Украины Голубцов: лучшие пилоты гибнут, пока ВСУ ожидают истребители F-16
Западные истребители станут заменой ПВО, но пока летчики используют разработанную в СССР технику 40-летней давности, из-за чего гибнут лучшие из них, заявил главком ВВС Украины. США настаивают, что пока ВСУ нужна не авиация
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Тестирование украинских летчиков в США продемонстрировало их готовность освоить полеты на истребителях F-16 менее чем за полгода, их оставшиеся на Украине опытные коллеги нередко гибнут из-за использования устаревшей авиации, заявил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью The Times.

«Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», — пояснил генерал.

Голубцов также отметил, что при наличии более современных истребителей Украина сможет более эффективно прикрыть наступающие колонны бронетехники, поставленной странами НАТО, что предотвратит ненужные жертвы. Кроме того, продолжил он, истребители заменят системы противовоздушной обороны, поскольку украинская территория «настолько огромна, что невозможно поставить столько наземных средств ПВО, сколько необходимо для ее эффективного прикрытия» из-за необходимости маневрировать, перезаряжаться и наличия промежутков между охраняемыми зонами.

Истребители, которыми располагает Украина, были разработаны 40 лет назад, они задумывались как часть советской системы для совместной работы с российскими ВВС, добавил генерал. По его словам, сейчас армия Украины нуждается вместо этого в тех самолетах, которые построены для борьбы с российской авиацией.

Власти Украины просят западные государства предоставить современные истребители, выражая уверенность, что однажды такое табу будет снято, как произошла прежде с танками и другой бронетехникой. В Киеве при этом не ожидают, что получат истребители в ближайшее время.

США пока не согласны передать Украине истребители F-16, настаивая, что потребности ВСУ заключаются не в них, а в системах ПВО артиллерии. Несмотря на это часть конгрессменов периодически обращается к Пентагону и Белому дому с требованием одобрить передачу истребителей или оценить перспективу поставок. В частности, в Латвии считаютполучение украинской армией истребителей «вопросом времени».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина F-16 авиация истребители ВВС Украины
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