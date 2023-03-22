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США предложили Словакии 12 вертолетов после передачи Киеву МиГ-29

Минобороны Словакии: США отправят Братиславе 12 вертолетов взамен переданных Киеву МиГ-29
Ранее Словакия пообещала передать Киеву 13 истребителей МиГ-29. Взамен этих самолетов США поставят Братиславе 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper, а также противотанковые управляемые ракеты Hellfire
Вертолет AH-1Z Viper
Вертолет AH-1Z Viper (Фото: Alex Kouns / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

США пообещали Словакии 12 новых боевых вертолетов AH-1Z Viper взамен истребителей МиГ-29, которые Братислава собирается передать Украине, сообщил газете Denník N словацкий министр обороны Ярослав Надж.

«Это будет огромным преимуществом для боеспособности наших вооруженных сил», — сказал Надж.

Кроме вертолетов, Словакия еще получит противотанковые управляемые ракеты Hellfire и запчасти, также американцы также проведут обучение пилотов и наземного персонала.

Однако ранее Брастилава заявляла о желании получить американские F-16 взамен МиГ-29.

В начале марта о намерении передать Украине истребители советского производства МиГ-29 заявили власти Польши и Словакии. Словацкий премьер-министр Эдуард Хегер пообещал Киеву 13 истребителей. Однако начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек ранее говорил, что у страны в последние годы были проблемы с запчастями и пилотами для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос, что с самолетами необходимо что-нибудь решать. Глава Минобороны Надь отмечал, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами.

Истребители МиГ-29 также собирается отправить и Польша. Президент республики Анджей Дуда сообщал, что отправит Киеву четыре самолета в ближайшие дни. Великобритания пообещала Польше «восполнить пробелы» после того, как та передаст Украине МиГ-29.

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В Кремле, комментируя решение Польши и Словакии передать МиГ-29, сочли это способом утилизировать старую военную технику, а также назвали примером того, как западные страны «повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Словакия США Украина вертолеты МиГ-29 истребители Военная операция на Украине
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