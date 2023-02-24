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Польша заявила о готовности обучать украинских пилотов управлять F-16

Премьер Польши Моравецкий: мы готовы обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: ministerstwoobronynarodowej / Flickr)

Польша готова провести обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

«Готовы ли мы обучать украинских пилотов для F-16? Да, мы готовы такие учения на F-16 проводить в Польше», — сказал Моравецкий, добавив, что этот вопрос должен решаться вместе с другими партнерами.

Польский премьер-министр добавил, что украинское небо должно стать безопасным. Также во время брифинга он сообщил, что Польша передала Украине первые четыре танка Leopard 2, и анонсировал поставки новых танков. Моравецкий отметил, что в Польше продолжают учить украинских военных управлять бронированными машинами.

Как уточнял министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, танки уже находятся на территории Украины.

23 февраля в США заявили об обсуждении возможности поставить Украине истребители четвертого или пятого поколения. По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, некоторые европейские страны заинтересованы в поставке боевых самолетов Киеву, но пока не приняли решение. Ранее в Вашингтоне заявляли, что не будут отправлять Украине американские истребители F-16, однако не станут препятствовать передаче боевых самолетов другими государствами.

Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле отметили, что такая помощь будет приносить стране «больше страданий», при этом не меняя целей спецоперации.

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Польша Матеуш Моравецкий истребители F-16 Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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