На Украине заявили, что авиации не помогут «ни МиГи, ни «Миражи»

Французские истребители Mirage 2000 сходны по характеристикам с советскими МиГ-29, уже имеющимися у Украины, а потому дискуссия об их поставках — «бестолковая», заявили в ВСУ. Спикер ВВС счел, что им не поможет такая авиация

Истребители Mirage 2000 (Фото: Antoine Antoniol / Getty Images)

ВВС Украины ожидает получения американских истребителей F-16 или других самолетов четвертого поколения, а не других моделей, передачу которых обсуждают на Западе, заявил во время телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Ни «Миражи», ни «Торнадо» нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же «Миражи» — посмотрите, что такое Mirage 2000 и чем он лучше МиГ-29, — и все станет понятно», — сказал он (цитата по NV.ua).

Украине пригодится любая помощь, даже предоставленные Польшей и Словакией истребители МиГ-29, добавил Игнат, указав, что командование ВСУ ожидает поставок истребителей «многоцелевых, способных работать и в небе, и по земле, и на море».

Аналогичный скепсис по отношению к французским Mirage 2000 выразил накануне и украинский министр обороны Алексей Резников. Он, как и французская сторона, опроверг сообщения о планах Парижа закупить 40 единиц этих самолетов для Киева. Министр указал, что Mirage 2000 не отличаются от советских Миг-29, которыми Украина уже обладает, а ВСУ стремятся завоевать господство в воздухе.

«Я бы хотел дать техническое понимание. Сегодня в наличии ВСУ есть истребитель МиГ-29, который может «видеть» радаром на расстояние 60 км, поражать воздушные цели — на 30 км», — рассказал Резников. По его словам, у Mirage 2000 показатели такие же, как у МиГ-29, в то время как Су-35 «видит» более чем на 200 км.

Украинские пилоты в США уже проходят обучение полетам на F-16, несмотря на то что Вашингтон называет передачу истребителей пока не соответствующей нынешним потребностям ВСУ. В украинских ВВС прогнозировали, что летчики смогут освоить управление самолетами менее чем за полгода, и призвали расширить программу подготовки. Сейчас «некоторые из лучших» пилотов погибают из-за использования устаревшей авиации, говорил командующий авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Он пояснил, что авиапарк ВВС Украины состоит из самолетов, которые были разработаны 40 лет назад и задумывались как часть советской системы для работы с российскими ВВС. Генерал подчеркнул, что ВСУ нуждается в самолетах, которые были построены для борьбы с российскими самолетами.

Власти России подвергают критике военное сотрудничество западных стран с Украиной. Кремль видел причины эскалации конфликта в решении передать Киеву танки, а дальнейшее увеличение напряжения представитель президента Дмитрий Песков связывал с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте».