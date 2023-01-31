Байден отказался поставлять Украине истребители F-16

О том, что США не будут поставлять Киеву F-16, говорили в НАТО еще летом 2022 года. Однако экс-посол США Макфол заявил, что Зеленский может рассчитывать на истребители F-16, если пообещает не использовать их для ударов по России

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США не будут поставлять Украине истребители F-16, заявил журналистам президент Джо Байден. Его слова передает корреспондент Bloomberg в пресс-пуле Белого дома Дженнифер Джейкобс в Twitter.

«Нет», — сказал Байден в ответ на вопрос, отправят ли США F-16 на Украину.

О том, что Вашингтон не намерен передавать Украине истребители F-16, летом 2022 года говорила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. Однако в ноябре Bloomberg писал, что члены альянса вернулись к рассмотрению этого вопроса и решили пересмотреть свою позицию.

В конце января текущего года издание Politico со ссылкой на источники писало, что группа военных чиновников внутри Министерства обороны США подталкивает Пентагон к одобрению отправки Украине истребителей F-16.

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский в обмен на возможную поставку истребителей F-16 может подписать обязательство не использовать их для ударов по целям на территории России.

В компании Lockheed Martin, которая производит F-16, говорили о своем намерении нарастить производство истребителей, чтобы в случае необходимости поставлять их в третьи страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» на Украине.

Отправку Киеву военных самолетов исключал и канцлер Германии Олаф Шольц. При этом премьер-министр Польши говорил о готовности передать истребители F-16 после консультаций и в «полной координации» со странами НАТО. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что власти рассмотрят вопрос о поставках F-16 Украине, если Киев попросит.

Российские власти неоднократно говорили, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт, но не повлияют на достижение целей спецоперации.